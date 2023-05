Manchmal wartet man sehnlichst auf einen wichtigen Brief und will jeden Moment zum Briefkasten laufen. Kann man erfahren, zu welcher Uhrzeit die Post täglich an der eigenen Straße ausgeliefert wird?

Deutsche Post AG Facts

Eine feste Uhrzeit für die Postzustellung an einzelnen Straßen gibt es nicht. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass der Briefträger zum Beispiel jeden Tag um Punkt 12 Uhr am eigenen Briefkasten vorbeikommt.

Zu welcher Uhrzeit liefert die Deutsche Post

Normalerweise werden Briefe der Deutschen Post vormittags ausgeliefert. Eine genaue Uhrzeit pro Straße kann man aber nicht angeben. Es ist durchaus auch möglich, dass auch erst nach der Mittagszeit Briefe im Briefkasten landen. Mit einem Lieferzeitfenster von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr sollte man wochentags rechnen. Sonntags wird gar keine Post ausgeliefert.

Die genaue Auslieferungszeit bei der Deutschen Post hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Postbote kann zum Beispiel an verschiedenen Tagen unterschiedliche Zustellungsfahrzeuge nutzen, mit denen sich die Zustellgeschwindigkeit unterscheidet. Auch das allgemein Postaufkommen beeinflusst die Zeit, mit der der Postbote vorankommt. Zudem kann der Briefträger jeden Tag eine andere Route für die Auslieferung wählen. Einige Briefe kann man online verfolgen:

Sind in vorherigen Straßen viele Briefe auszuliefern und sind darunter sogar Sendungen, die persönlich an der Haustür übergeben werden müssen, weil sie zu groß für den Briefkasten sind oder ein Einschreiben gebucht wurde, braucht der Briefträger entsprechend länger als üblich.

Wann kommt die Post heute in meiner Straße? Gibt es eine genaue Uhrzeit?

Gibt es einen erhöhten Krankenstand bei den Mitarbeitern der Deutschen Post, fällt die Last der offenen Sendungen auf die restlichen Mitarbeiter ab. Auch dann kann sich die Auslieferung verzögern, schließlich muss ein Postbote mehr Sendungen mitnehmen und vermutlich auch mehr Straßen anfahren.

In der Regel werden Briefe innerhalb von 1 bis 2 Werktagen von der Deutschen Post ausgeliefert. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Deutsche Post am Montag keine Briefe zustellt, weil der Briefkasten zum Wochenstart verhältnismäßig häufig leer bleibt. Das liegt aber nicht daran, dass bei der Deutschen Post nicht gearbeitet wird, sondern einfach an der Art der Sendungen. Meistens wird am Montag die Post von Samstag ausgeliefert. Hier haben die meisten Büros geschlossen, es gibt also so gut wie keine Geschäfts- und Amtspost, die anfällt.

Während man die Uhrzeiten der Postzustellung also nicht angeben kann, gibt es für die Leerung von Briefkästen feste Zeiten. Die genauen Angaben findet ihr zum einen direkt auf dem gelben Briefkasten und zum anderen online in der Übersicht der Deutsche-Post-Standorte. Muss ein Brief also am besten noch heute auf den Weg gehen, könnt ihr vorher herausfinden, welcher Briefkasten am gleichen Tag noch angesteuert wird. Es gibt auch einige Briefkästen, die an Sonn- und Feiertagen geleert werden. An anderer Stelle erfahrt ihr, was man mit Briefen an einen falschen Empfänger tun sollte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.