Weihnachtslieder Texte & Noten: Über 1000 festlichste Stücke zum Download

© Pond5 Images via IMAGO

Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne das stimmungsvolle, lustige und manchmal auch peinliche Singen von Weihnachtsliedern? Aber oft bricht die Textkenntnis nach der ersten Strophe oder dem Refrain ab. Wir haben das Internet nach den festlichsten Sammlungen von Notenblättern und Liedtexten durchforstet – hier kann man Weihnachtslieder kostenlos herunterladen und ausdrucken, so oft man will.

Feiertage Facts

Einzelne Lieder & Texte: Die Liederkiste

Eine der umfangreichsten kostenlosen Sammlungen bietet die Liederkiste. Hier könnt ihr aus einem reichen Fundus von über 270 an Advents- und Weihnachtsliedern wählen und findet in den meisten Fällen den Liedtext sowie Notenblätter für verschiedene Instrumente als PDF-Download. Darüber hinaus könnt ihr euch viele Lieder auch direkt als MP3- oder Midi-Datei anhören oder gar ein Video ansehen.

Musiknoten-Wikipedia: IMLP

Ebenso findet ihr beim „International Music Score Library Project“ (IMSLP) mit über 800 Stücken eine beträchtliche Sammlung an kostenlosen Texten und Noten von Weihnachtsliedern aus aller Welt. Dem Umfang geschuldet ist die auf dem Wiki-Prinzip basierende Online-Bibliothek für gemeinfreie Musiknoten leider etwas unübersichtlich.

Gemeinfreie Weihnachtslieder von den Musikpiraten

Wer sich nicht durch einzelne Lieder suchen möchte, findet bei den Musikpiraten das Liedheft „Singen im Advent“ mit Noten und Texten von über 50 gemeinfreien Weihnachtsklassikern. Die 44-seitige PDF-Datei enthält die ursprünglichen und urheberfreien Versionen vieler Volkslieder und traditionellen Stücke für die Weihnachtszeit.

Gitarrenakkorde von Jürg Hochweber

Bei Jürg Hochweber gibt es eine Sammlung mit den Texten, Melodien und Gitarrenakkorden zu 45 bekannten Weihnachtsliedern. Das 48-seitige PDF enthält neben den Klassikern auch einige internationale Weihnachtslieder.

Weihnachtslieder von Johannes Kaiser-Kaplaner

Ebenso bietet Johannes Kaiser-Kaplaner auf seiner Webseite musica.at eine kostenlose Noten- und Textsammlung für 36 Weihnachtsklassiker an.

Und wer Lust auf alternative Weihnachtslieder hat, kann in unsere Übersicht zu Metal- und Punk-Weihnachten einsteigen oder sich die besten Weihnachtssongs auf Youtube und Spotify anhören. An anderer Stelle haben wir auch noch die besten Apps für die Advent- und Weihnachtszeit zusammengestellt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.