Sony Bravia: Bedienungsanleitung als PDF-Download (Deutsch)

In der Bedienungsanleitung für euer Sony-Bravia-Smart-TV findet ihr sämtliche wichtigen Funktionen über Eigenschaften und Funktionen des Geräts. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr an das Handbuch für euren Bravia-Fernseher gelangt.

Sony-Fernseher mit 4K und Android TV im Detail

Sony Bravia: Bedienungsanleitung als PDF oder Webversion

Unter dem Markennamen BRAVIA (steht für „Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture“) vertreibt Sony seit Jahren OLED-Smart-TVs, die sowohl in Tests gut abschneiden, als auch bei Kunden beliebt sind. Bei der umfangreichen Funktionalität eines Smart-TV empfiehlt es sich natürlich, die zugehörige Bedienungsanleitung zu studieren, um sämtliche Funktionen des Geräts kennenzulernen. Als Besitzer eines Bravia-Fernsehers habt ihr mehrere Möglichkeiten, das ausführliche Handbuch zu beziehen. Einmal funktioniert das über die Sony Webseite:

Wenn ihr auf den oberen Button klickt, gelangt ihr auf die Sony-Webseite, wo ihr in das Eingabefeld die Modellnummer eures Sony-Bravia-Fernsehers eingebt. Anschließend wird euch das entsprechende Handbuch als PDF-Download oder als Web-Version für den Browser angezeigt. Ladet ihr euch ein PDF herunter, betrachtet ihr dieses auf dem Smartphone am besten mit der Google-Drive-App oder einer PDF-Reader-App, auf dem PC stehen euch zu diesem Zweck Browser wie Chrome oder Firefox, oder für mehr Komfort, spezielle PDF-Viewer wie Adobe Acrobat Reader DC oder Foxit Reader zur Verfügung.

Sony Bravia: Bedienungsanleitung über den Fernseher aufrufen

Ihr müsst allerdings nicht zwangsläufig im Internet nach einer Anleitung für euer BRAVIA-Gerät suchen. Alternativ könnt ihr dieses auch über die Einstellungen eures Fernsehers selbst aufrufen. Je nach Modell kann sich die Vorgehensweise im Einzelnen etwas unterscheiden, im Allgemeinen findet ihr das Handbuch eures Fernsehers aber folgendermaßen:

Öffnet den Home-Screen eures Sony-Bravia-TV. Scrollt zum Bereich „Einstellungen“ und wählt diesen aus. Hier sucht ihr nach dem Bereich „Hilfe und Einstellungen“ (oder ähnlich lautend). Das Handbuch sollte euch hier angezeigt werden. Wählt dieses zum Öffnen aus.

Der Sony-Support steht euch übe die Inhalte des Handbuchs hinaus natürlich auch zur Verfügung. Diesen könnt ihr über den vorhergehenden Link in Anspruch nehmen.

