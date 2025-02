Wem gehört die Santander-Bank? Eigentümer und Hauptsitz

Die Santander-Bank zählt mit etwa 3,5 Millionen Kunden zu den größten deutschen Banken. Doch die Santander-Gruppe operiert weltweit. Wer ist der Eigentümer?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zu wem gehört die Santander-Bank?

Die Santander-Bank wird in Deutschland als Aktiengesellschaft geführt und der Unternehmenssitz befindet sich in Mönchengladbach. Die Santander Consumer Bank AG ist ein Tochterunternehmen der Banco Santander S.A., einer in Spanien ansässigen Großbank.

Anzeige

Im Sommer 2010 übernahm die Banco Santander 173 Filialen der SEB Bank AG. Fortan zählte die Bank sieben Millionen Privatkunden und positionierte sich damit auf Platz vier und vor der ING DiBa. Geleitet wird die Banco Santander aktuell von Ana Patricia Botin in vierter Generation. Ana Patricia Botin hatte die Firmenleitung im Jahr 2014 nach dem Tod ihres Vaters Emilio Botin übernommen.

Beim Online-Banking ist Sicherheit wichtig. Das Video zeigt euch sichere TAN-Verfahren:

Mit diesen 5 TAN-Verfahren schützt ihr euch vor Hackern im Online-Banking!

Wo ist der Hauptsitz der Santander-Bank?

Die spanische Universalbank hat ihren Hauptsitz in Santander. Der Verwaltungssitz des Unternehmens befindet sich in Madrid. Santander ist eine Hafenstadt am Golf von Biskaya. In der Metropole Kantabriens leben fast ein Drittel aller Einwohner der Region. Santander bildet mit der angrenzenden Ortschaft Torrelavega eine Metropolregion mit etwa 400.000 Einwohnern.

Anzeige

Santander ist ein beliebter Badeort. Die zahlreichen Sandstrände locken viele Touristen in die nordspanische Ortschaft. Außerdem ist Santander durch sein Spielcasino und den ortsansässigen Fußballverein bekannt.

Anzeige

Geld kann man ja (fast) nie genug haben. Wie ihr beim Online-Shopping sparen könnt, erfahrt ihr hier:

Seit wann gibt es die Santander-Bank?

Die Santander Bank Deutschland ging aus der im Jahre 1957 gegründeten Curt Briechle KG Absatzfinanzierung hervor. 1968 wurde die auf die Absatzfinanzierung von Autos spezialisierte Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das heutige spanische Mutterunternehmen erwarb die Firma im Jahre 1987. Kurz darauf erfolgte die Umbenennung in CC-Bank AG.

Im Oktober 2004 passte man den Marktauftritt dem Mutterunternehmen an und etablierte die Marke Santander Consumer CC-Bank. Seit August 2007 ist die Santander Consumer Bank AG unter dieser Bezeichnung offiziell im Handelsregister zu finden. 2018 wurde der Marktauftritt vereinheitlicht. In Deutschland tritt das Unternehmen nur noch mit „Santander“ auf.

Die Santander-Gruppe ist mit mehr als 165 Millionen Kunden in 16 Ländern vertreten. Die Santander Consumer Bank AG ist auf dem deutschen Markt präsent. Dabei handelt es sich um ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der in vierter Generation familiengeführten Banco Santander.

Anzeige

Nicht nur bei der Santander Bank stellt sich die Frage, wer eigentlich dahinter steckt. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wem Rewe gehört oder wer der Eigentümer von Kaufland ist? Die Antworten werden viele von euch überraschen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.