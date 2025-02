SWK Bank Erfahrungen: Wie seriös ist der Anbieter?

Die SWK Bank ist ein traditionsreiches Unternehmen. Als Direktbank bietet sie Dienste ausschließlich online an. Dies wirft Fragen nach der Seriosität auf.

Eine Bank mit langer Geschichte

Die SWK Bank besteht seit 1959 und gilt damit als Vorreiter der deutschen Direktbanken. Das Unternehmen mit Sitz in Mainz hat sich auf Festgeld und die Vergabe von Online-Krediten spezialisiert. Weiterhin werden Mietkautionsbürgschaften angeboten. In Kooperation mit der Förderbank KfW bietet die SWK einen speziellen Öko-Kredit an. Für Einlagen bis zu 100.000 Euro existiert eine Einlagensicherung.

Da es sich um eine ausschließlich online operierende Bank handelt, stellt sich die Frage: Wie seriös ist die SWK Bank wirklich und können Kunden dort risikolos anlegen und Kredite beantragen?

SWK-Bank: Was sagen die Kunden?

Über die Seriosität der SWK-Bank tauchen in den verschiedenen Bewertungsportalen eher geteilte Meinungen auf. Auf Finanzfluss schneidet die Bank mit 3,2 von 5 Sternen eher mittelmäßig ab. Auf Trustpilot bekommt die Bank mit 1,7 von 5 Sternen sogar ein Ungenügend.

Kunden sprechen sich einerseits für die zügige Abwicklung von Festgeldanträgen aus und loben die hohen Sicherheits-Features der Bank. Als häufiger Kritikpunkt stellt sich der Kundenservice heraus. Der Support der SWK-Bank sei telefonisch wie auch per E-Mail zu schlecht erreichbar, so sind sich einige Kunden einig.

SWK Bank: Wie erfolgt die Kreditvergabe?

Die Online-Kreditvergabe durch die SWK-Bank stellt günstige Konditionen in Aussicht, da auf ein teures Filialnetz verzichtet wird. Ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort ist vielen Kunden jedoch wichtig. Dass dieser hier nicht geboten wird, könnte für manche ein Kritikpunkt bei der Bewertung des Anbieters sein.

Dem gegenüber besteht die Möglichkeit, sich einen Kredit anonym berechnen zu lassen und von einer kurzen Zeitspanne bis zur Kreditentscheidung zu profitieren. Das Unternehmen wirbt damit, weniger als 30 Sekunden für die Entscheidung über die Kreditanfrage zu benötigen. Viele sehen darin einen großen Vorteil, den die Bank bietet.

SWK Bank und Festgeld: Das wird versprochen

Bei der SWK Bank bekommt ihr ein klassisches Festgeldkonto, welches fest vereinbarte Laufzeiten und einen garantierten Zinssatz einschließt. Das Konto wird direkt über die SWK-Bank eröffnet, ein Anlagemarkt wird nicht eingeschaltet. Die Zinssätze variieren mit der Laufzeit und liegen im direkten Vergleich mit anderen Anbietern mit 0,60 bis 2,50 Prozent im gehobenen Bereich.

