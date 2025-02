Santander-Bank kündigen: Schnell und einfach erklärt

Die Santander-Bank bietet Aktiendepots, Versicherungen, klassische Konten und viele weitere Bankleistungen. Wir zeigen euch, wie ihr Leistungen bei der Bank kündigt.

Santander Bank kündigen: Das solltet ihr beachten

Die Voraussetzungen für die Kündigung sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Santander-Bank festgehalten. Demnach habt ihr die Möglichkeit, Giro- und Tagesgeldkonten jederzeit zu kündigen. Bei anderen Angeboten wie einem Sparkonto oder Festgeld werdet ihr euch jedoch an eine vertraglich festgelegte Kündigungsfrist halten müssen, die meistens etwa drei Monate beträgt.

Grundsätzlich geht die Kündigung bei Santander nicht mit Kosten einher. Es kann jedoch sein, dass ihr eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen müsst, wenn ihr ein Festgeld, ein Sparguthaben oder ein Darlehen für eine Baufinanzierung vorzeitig kündigt.

Im Idealfall reicht ihr erst die Kündigung bei der Santander-Bank ein, wenn ihr euch schon für einen neuen Anbieter entschieden habt. Dann könnt ihr eure neuen Bankdaten im Kündigungsschreiben angeben, sodass eure alte Bank gleich euer restliches Guthaben auf euer neues Konto überweisen kann.

Als Kunden solltet ihr beachten, dass ihr die Bank womöglich zum Einzug von Lastschriften ermächtigt habt. Ist das bei euch der Fall, solltet ihr diese Erlaubnis in eurem Kündigungsschreiben zurücknehmen.

Santander Bank kündigen: Diese Wege gibt es

Ihr könnt eure Leistungen via Hotline telefonisch (02161 9060 – 599), persönlich in einer Filiale (Ausweis erforderlich) oder schriftlich kündigen. Bei der telefonischen Kündigung müsst ihr euch mit einer PIN legitimieren, die ihr gegebenenfalls vorher anfordern müsst. Darüber hinaus ist nur der Kontoinhaber berechtigt, die Kündigung durchzuführen – ihr könnt also keine Freunde oder Verwandte damit beauftragen.

Santander Bank schriftlich kündigen: So geht’s

Da viele Kunden jedoch eher schlechte Erfahrungen mit dem Kundenservice der Bank machen (via Trustpilot), empfehlen wir die schriftliche Kündigung per Post. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Gebt euren vollständigen Namen, eure Adresse sowie eure Kundennummer an. Fordert die Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und verlangt nach einer Kündigungsbestätigung. Gebt eine IBAN an, an die das Restguthaben überwiesen werden soll. Unterschreibt die Kündigung und schickt diese per Einschreiben an Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.

Alternativ ist auch die Kündigung über E-Mail oder Fax möglich. Dafür schickt ihr das Schreiben an diese Kontakte:

E-Mail: email-service@santander.de

Fax: +49 21616907576

