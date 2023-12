Wie lange läuft das Deutschland-Ticket noch? Hier endet es jetzt

Das Deutschland-Ticket bietet die Möglichkeit, im öffentlichen Personennahverkehr für 49 Euro durch das ganze Land zu fahren. Das ganze Land? Das stimmt bald nicht mehr. Die erste Region steigt in Kürze aus dem Angebot aus. Wie lange gibt es das Deutschland-Ticket noch?

Schon zum Start stand fest, dass das 49-Euro-Angebot zunächst nur befristet gelten soll. Nach einem bestimmten Zeitraum sollen die Rahmenbedingungen für das Ticket überprüft werden, um so über eine mögliche Verlängerung, Preisanpassung und weiteres nachzudenken. Schon vor Ablauf der Frist steigt aber der erste Landkreis aus. In einem Teil Deutschlands kann man damit also schon ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr damit fahren.

Bis wann gibt es das Deutschland-Ticket noch?

Zunächst ist das Deutschland-Ticket auf eine Laufzeit von 2 Jahren ausgelegt. Mit dem Start am 1. Mai 2023 soll also mindestens bis Mai 2025 verfügbar sein. Es wird aber angepeilt, das günstige Fahrangebot dauerhaft anzubieten (Quelle: d-ticket.info). Die Verkehrsminister der Länder müssen hierfür 2024 einen Vorschlag erarbeiten und Grundlagen schaffen, wie das Deutschland-Ticket durch Bund und Länder finanziert werden kann. Dann wird auch besprochen, ob der Preis weiterhin bei 49 Euro liegen wird. Eine Preiserhöhung steht also im Raum.

Hier endet das Deutschland-Ticket 2024

Auch wenn eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren erwähnt wird, endet das Deutschland-Ticket in manchen Orten bereits vorzeitig. Der Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesgebiet, in dem das 49-Euro-Ticket schon ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr gültig ist. Es kann dort also nicht mehr in Bussen genutzt werden. Der Kreistag wies einen Beschluss zur Anerkennung des Tickets ab. Vom Ende des Deutschland-Tickets sind 35 Buslinien im Landkreis betroffen. Wer damit fahren will, benötigt ab 2024 wie früher wieder ein normales Bus-Ticket. Im Zugverkehr soll das 49-Euro-Ticket dort weiterhin gelten. Als Grund für das Ende des Angebots werden die hohen Kosten für den Landkreis angeführt, die nicht im Verhältnis zu den Vorteilen des deutschlandweit gültigen Fahrausweises stehen (Quelle: Tagesschau).

Das Infrastrukturministerium in Sachsen-Anhalt sieht den Ausstieg von Stendal als Einzelfall. Man befürchtet also nicht, dass weitere Kreise folgen könnten. Dennoch gibt es auch anderorts bereits den Wunsch, nach einer finanziellen Unterstützung, um das Deutschland-Ticket weiterhin anbieten zu können.

