Wo sind die Uncut-Szenen von „7 vs. Wild“? Fritz rückt mit der Sprache raus – Community außer sich

Fritz Meinecke bestätigt, dass es kein ungeschnittenes Material von der vierten Staffel „7 vs. Wild“ geben wird. Die Community ist unzufrieden.

+++ Vorsicht! Dieser Artikel enthält Spoiler zur vierten Staffel von „7 vs. Wild“! +++

Deswegen kann das Uncut-Material wichtig sein

Im Verlauf der Folgen von „7 vs. Wild“ entwickelten sich einige Spannungen zwischen Stefan Hinkelmann und den anderen Kandidaten. Besonders Stefan und Joe Vogel kamen nicht gut miteinander aus. Als es zu einem Brand am Flugzeug kam und Stefan das Projekt daraufhin mit dem Code Yellow abbrach, schaukelte sich der Streit hoch.

Es hat sich mittlerweile etabliert, dass die Teilnehmer ihre Reaktion auf die Folgen live auf Twitch streamen und ihre Sicht der Dinge dazu teilen. In seinem Twitch-Stream behauptete Stefan nicht am Brand schuld zu sein und als einziger gegen die Flammen gekämpft zu haben.

Außerdem bestand er darauf, dass die Gruppe von Joe Vogel instrumentalisiert worden sei, ihn zu mobben und er somit keine Chance gehabt hätte, sich zu beweisen. Es sei darum gegangen, seinen Ruf zu schädigen.

Aussage gegen Aussage

Diese Aussagen erreichten auch die anderen Teilnehmer, die in ihren Livestreams auf Twitch ihre Meinung dazu äußerten. Unabhängig voneinander erzählten sie eine andere Sicht der Dinge und wehrten den Vorwurf ab, dass sie ihn mobben oder nicht in der Gruppe haben wollten. Vielmehr haben sie ihm immer wieder ein klärendes Gespräch und einen Platz in der Gruppe angeboten.

Stefan beharrt allerdings weiterhin auf seiner Sicht der Dinge und meint, dass der Schnitt der Show ihn schlecht dastehen lassen würde und vieles weggelassen wurde, was ihn in einem ganz anderen Licht stehen lassen würde.

Fritz Meinecke äußert sich zum Uncut-Material

Vor kurzem streamte Fritz live auf Twitch und kündigte dabei an, weil einige in seinem Chat nach dem Uncut-Material fragten, dass dieses nicht veröffentlicht werden würde.

Weiter führte er aus, dass dies durch eine Abstimmung innerhalb des Teams bestimmt wurde. Die Mehrheit sei dagegen gewesen, die Aufnahmen zu veröffentlichen, da das die Diskussion rund um die Stefan-Joe-Thematik neu anheizen würde.

Fritz selbst scheint unglücklich über diese Entscheidung zu sein und sagt: „Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich hätte mir das gerne nochmal angeguckt.“ Die ganze Aussage könnt ihr in diesem Clip auf Twitch nachschauen:

So reagiert die Community auf die Nachricht

Auch die Community zeigt überwiegend eine negative Reaktion. Viele sind der Meinung, dass es unbedingt notwendig ist, das ungeschnittene Material zur Verfügung zu stellen. Andernfalls wird Stefan mit seiner Sicht der Dinge, die, laut anderen Teilnehmern, stark von der Wahrheit abweicht, durchkommen.

Unter einem anderen Posting auf reddit mit demselben Thema schreibt die Community zum Beispiel folgendes:

SplaTTerChef: „Tja. Und so kommt der gute Stefan in seiner eigenen Welt wieder damit durch. Klasse.“

Kallisto616: „Verstehe die Begründung auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es halt immer noch eine Person, die die Wahrheit so dermaßen verdreht hat, dass sie schon fast rufschädigend sein kann für andere Teilnehmer und immer noch nicht davon abrückt. Deshalb finde ich persönlich die Entscheidung eher nicht gut.“

ChasingNitemares: „Das ist jetzt leider ein richtiger downer in Sachen Authentizität. Ich war so gespannt auf den uncut Content, damit ein für alle mal klargestellt wird, was nun die Wahrheit ist.“

