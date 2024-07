Zendure verkauft All-in-One-Speicher für Balkonkraftwerke zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr bereits ein Balkonkraftwerk besitzt und euren Eigenverbrauch mit einem Speicher steigern wollt, dann solltet ihr jetzt bei Zendure reinschauen. Das Unternehmen hat beispielsweise den All-in-One-Speicher AIO 2400 stark im Preis gesenkt. Doch auch andere Produkte bekommt ihr aktuell günstiger, selbst die Neuvorstellungen.

Zendure verkauft All-in-One-Speicher für Balkonkraftwerke günstiger

Zendure gehört zu den Pionieren, wenn es um Akku-Speicher für Balkonkraftwerke geht. Mit dem AIO 2400 hat das Unternehmen eine schöne All-in-One-Lösung im Angebot, die zum Marktstart mit einem Preis von 1.799 Euro aber recht teuer war. Aktuell erhaltet ihr den Speicher mit einer Kapazität von 2,4 kWh für nur 999 Euro (bei Zendure anschauen). Die Aktion läuft bis zum 31. Juli 2024.

Der Zendure AIO 2400 hat mich im Test in erster Linie mit dem schönen und hochwertigen Design, dem großen Akku, der Heizfunktion und der Kompatibilität mit vielen Wechselrichtern überzeugt. Ihr könnt nämlich ganz einfach in ein dafür vorgesehenes Fach euren Wechselrichter einhängen. Der Rest ist im Gehäuse integriert.

Im Video könnt ihr euch die Funktionsweise des Speichers anschauen:

Zendure AIO 2400 vorgestellt

Damals war der Preis von 1.799 Euro für so ein All-in-One-Design noch fair, mittlerweile ist die Konkurrenz größer. Für 999 Euro ist der AIO 2400 aber ein Mega-Angebot, bei dem ihr zuschlagen solltet, wenn ihr schon ein Balkonkraftwerk mit zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter besitzt. Der einzige große Nachteil an der Lösung ist, dass sich der Speicher nicht erweitern lässt. Mit 2,4 kWh kommt ihr aber super durch die Nacht und könnt euren Eigenverbrauch deutlich steigern. Es ist zudem keine Steckdose am Gerät verbaut, falls der Strom ausfällt.

Weitere Zendure-Produkte im Angebot

Zendure hat neben dem AIO 2400 auch weitere Geräte im Angebot (bei Zendure anschauen). Darunter viele Speicher, aber auch neue Systeme wie Hyper 2000 (bei Zendure anschauen). Damit könnt ihr ganz einfach euer Balkonkraftwerk mit einem Akku nachrüsten oder ein ganzes Batterie-Netzwerk für eure Solaranlage auf dem Dach konstruieren. Der Clou ist dabei, dass ihr dafür keinen Elektriker braucht. Schaut euch einfach die Angebote an, die Zendure aktuell zu bieten hat (bei Zendure anschauen).