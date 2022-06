Wenn ihr nicht wisst, welche Linux-Distribution oder -Version installiert ist, könnt ihr mit einem einfachen Linux-Tipp alle wichtigen Infos anzeigen lassen (Linux-Version, Kernel, 32-/64-Bit).

Wir benutzen als Beispiel Linux Mint, in der wir die genaue Version anzeigen lassen.

Linux-Version & Distribution anzeigen

Mit dem Befehl: cat /etc/*release

Dieser Befehl funktioniert in so gut wie allen Linux-Distributionen:

Öffnet das Terminal (Tastenkombination: Strg + Alt + T ). Gebt den Befehl cat /etc/*release ein und drückt Enter . Das Sternchen bewirkt, dass so gut wie alle Distributionen unterstützt werden. Unter Umständen bekommt ihr dadurch aber auch mehrere Dateien mit der Endung „release“ angezeigt.

Hier seht ihr die Linux-Distribution und die Versionsnummer. (Bildquelle: GIGA)

Mit dem Befehl: cat /etc/issue

Die meisten Linux-Distributionen speichern Name und Versionsnummer in der Datei /etc/issue. So zeigt ihr diese Informationen ab:

Öffnet das Terminal (Tastenkombination: Strg + Alt + T ). Gebt den Befehl cat /etc/issue ein und drückt Enter .

Das hier ist die Distribution Linux-Mint 18.2 Sonya. (Bildquelle: GIGA)

Mit dem Befehl: lsb_release -d

Öffnet das Terminal (Tastenkombination: Strg + Alt + T ). Gebt den Befehl lsb_release -d ein und drückt Enter .

Der Befehl zeigt Name und Version der Linux-Distribution. (Bildquelle: GIGA)

Mit dem Befehl: inxi -Sz

Öffnet das Terminal (Tastenkombination: Strg + Alt + T ). Gebt den Befehl inxi -Sz ein und drückt Enter . Ihr seht eine farbige Übersicht von Anzeige, Host, Kernel, Deskop-Umgebung und Distro.

Der Befehl zeigt alle wichtigen Informationen farbig an. (Bildquelle: GIGA)

Linux-Kernel- und GCC-Version anzeigen

In der Datei /proc/version stehen Informationen zum Linux-Kernel sowie die zur Kompilierung verwendete GCC-Version:

Öffnet das Terminal (Tastenkombination: Strg + Alt + T ). Gebt den Befehl cat /proc/version ein und drückt Enter .

Hier seht ihr Kernel-Informationen und die verwendete GCC-Version. (Bildquelle: GIGA)

32- oder 64-Bit herausfinden

Der Befehl uname -a zeigt euch neben Kernelinformationen auch an, ob ihr eine 32- oder 64-Bit-Version von Linux installiert habt:

Öffnet das Terminal (Tastenkombination: Strg + Alt + T ). Gebt den Befehl uname -a ein und drückt Enter . Der Wert „x86_64“ oder „amd64“ steht für 64-Bit. Der Wert „i386“ oder „i686“ steht für 32-Bit.

Hier wird angezeigt, dass die installierte Linux-Mint-Version ein 64-Bit-Betriebssystem ist. (Bildquelle: GIGA)

Linux-Version anzeigen: Distributionsspezifische Befehle

Folgenden Terminal-Befehle funktionieren unter der jeweiligen Linux-Distribution.

Ubuntu-Version anzeigen

Debian-Version anzeigen

cat /etc/debian_version

Fedora-, RedHat- oder CentOS-Version anzeigen

cat /etc/redhat-release

Gentoo-Version anzeigen

cat/etc/gentoo-release

Mandrake-Version anzeigen

cat /etc/mandrake-release

Oracle-Solaris- oder SPARC-Version anzeigen

cat /etc/release

Slackware-Version anzeigen

cat /etc/slackware-version

cat /etc/slackware-release

SUSE- und OpenSUSE-Version anzeigen

cat /etc/SuSE-release

Linux-Systeminformationen mit Neofetch anzeigen

Das Tool Neofetch zeigt eure Linux-Systeminformationen sehr übersichtlich an:

Neofetch zeigt alle wichtigen Infos an. (Bildquelle: GIGA)

Installations-Befehl:

Ubuntu:

sudo add-apt-repository ppa:dawidd0811/neofetch

sudo apt-get update

sudo apt-get install neofetch



Debian-basiertes Linux: sudo apt-get install neofetch

Fedora-basiertes Linux: sudo dnf install neofetch