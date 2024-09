97 % positiv auf Steam: Epic verschenkt geniales Adventure im Stil von Stray

Der Epic Games Store verschenkt demnächst einen echten Geheimtipp, der auf Steam fast jeden Spieler begeistert. Die Rede ist von The Spirit and the Mouse, ein putziges Adventure aus Frankreich.

Epic Games verschenkt The Spirit and the Mouse

PC-Spieler können am 26. September wieder ein paar Gratis-Spiele im Epic Games Store abstauben. Ganz unscheinbar ist dabei das kleine Adventure The Spirit and the Mouse, welches wir euch bereits auf TikTok vorgestellt haben:

Das niedliche Adventure kostet regulär 19,50 Euro und genießt auf Steam ein sehr hohes Ansehen. 97 Prozent aller Käufer bewerten den Titel positiv. In den Reviews werden vor allem die süße Story, die ruhige Atmosphäre und die kurze Spielzeit von 4 bis 6 Stunden hervorgehoben.

In dieser Hinsicht ähnelt das Spiel dem Adventure-Hit Stray. Wer Katzen, Mäuse oder generell Tiere liebt, der kommt bei The Spirit and the Mouse also voll auf seine Kosten. Besonders jetzt, wo ihr die PC-Version kostenlos erwerben könnt.

Konsolenspieler müssen aber nicht traurig sein, hier gibt es das Spiel zwar nicht gratis, aber das Adventure war schon öfter im Angebot für knapp 10 Euro. Setzt euch das Game bei Interesse also einfach auf den Wunschzettel und wartet auf den nächsten Sale.

Indie-Entwickler geht mit süßer Aussage viral

Der offizielle X-Account (ehemals Twitter) des Spiels ist übrigens vor Kurzem ein bisschen viral gegangen, weil sie die Hoffnung geäußert haben, für jemanden da draußen ein „10 von 10“-Spiel zu sein. Daraufhin gab es viel Liebe von der Community und mehrere User haben angekündigt, sich das Spiel zu holen.

Überzeugt euch am besten selbst von den Qualitäten des niedlichen Spiels. The Spirit and the Mouse ist für den PC, die PlayStation 4 und 5, sowie die Nintendo Switch erhältlich.

