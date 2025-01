Anime-Tipp: Gaming-Aventure im Ghibli-Stil diese Woche kostenlos

Der Epic Games Store spendiert euch auch diese Woche wieder ein kostenloses Spiel. In Behind the Frame: The Finest Scenery kommen dieses Mal vor allem Anime- und Ghibli-Fans auf ihre Kosten.

Was ist Behind the Frame: The Finest Scenery?

Das Spiel entführt euch in eine zauberhafte Welt und lässt euch in die Rolle einer Künstlerin schlüpfen. Ihr kocht Kaffee, esst Toast und malt Bilder in eurer kleinen Wohnung – ein wahrer Künstlertraum!

Besonders die Optik von „Behind the Frame: The Finest Scenery“ sticht hervor. Das Spiel sieht aus wie ein interaktiver Studio-Ghibli-Film und entführt euch in eine visuell atemberaubende Welt. Die Detailverliebtheit und die stimmungsvolle Farbgebung sorgen dafür, dass ihr euch sofort in das Spiel verliebt. Die liebevoll gestalteten Animationen und die sanfte Musik verleihen dem Spiel eine einzigartige Atmosphäre.

Einfache Rätsel, tiefe Emotionen

Im Kern ist „Behind the Frame: The Finest Scenery“ ein simples Puzzle-Spiel. Keine der Rätsel wird euch ernsthaftes Kopfzerbrechen bereiten, aber genau das ist der Punkt. Die Rätsel sind eher Mittel zum Zweck, um die emotionale Geschichte und die herzerwärmende Atmosphäre zu entfalten. Die Entwickler haben Wert darauf gelegt, dass ihr euch in der Geschichte verliert und die wundervolle Welt genießt, ohne durch komplexe Rätsel ausgebremst zu werden.

Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die 12,79€ auf Steam für rund eine Stunde Spielzeit investieren möchtet, gibt es eine tolle Nachricht: Vom 23. bis 30. Januar könnt ihr „Behind the Frame: The Finest Scenery“ komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Besucht einfach den Store, scrollt zu den kostenlosen Spielen und holt euch das Spiel, bevor die Frist abläuft. Einmal heruntergeladen, gehört es euch für immer.

Verpasst nicht diese Gelegenheit und taucht ein in die bezaubernde Welt von „Behind the Frame: The Finest Scenery“. Ein interaktiver Ghibli-Film wartet auf euch!