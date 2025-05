Auf diese Fortsetzung mussten Filmfans 92 Jahre lang warten – jetzt fliegt der Horrorfilm bei Amazon raus

Ein Volltreffer für Nic-Cage-Fans

Renfield ist herrlich bekloppt, völlig überzogen und wirklich krass brutal für einen Film ab 16. Wer also kein Problem mit Horror-Komödien hat, was ja an sich schon immer eine wilde Kombination ist, der wird diesen Streifen vermutlich gut abfeiern. Am besten schaut ihr Renfield also in gut gelaunter Gruppe.