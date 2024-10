Bittere Pleite für Xbox: Steam-User zerreißen neuen Starfield-DLC

Bethesda hat seinem Sci-Fi-Epos Starfield mit Shattered Space einen ersten umfangreichen DLC spendiert – doch die Reaktionen darauf fallen übel aus. Sowohl auf Steam als auch auf Metacritic sieht es für die Erweiterung düster aus. Den Trailer zum DLC könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Steam-User strafen Starfield: Shattered Space ab

Bethesda hat den Starfield-DLC Shattered Space am 30. September 2024 veröffentlicht – die Community hatte nun also genug Zeit, um sich von der Erweiterung einen Eindruck zu machen, doch das Ergebnis ist in jeder Hinsicht enttäuschend.

Auf Steam hat der 30-Euro-teure DLC nach etwas mehr als 1.600 abgegebenen Stimmen eine größtenteils negative Bewertung. Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass die Community bei Shattered Space an allen Ecken und Enden Verbesserungsbedarf sieht.

Starfield - Shattered Space Bethesda Game Studios

Einige bezeichnen die Starfield-Erweiterung als langweilig, andere finden den Preis für den Umfang zu hoch angesetzt und wiederum andere bemängeln den Fakt, dass auch der DLC die negative Grundstimmung um das Basis-Spiel nicht heben kann. (Quelle: Steam)

Auch auf Metacritic erreicht der DLC gerade einmal eine 5,9 Wertung von der Xbox- sowie 5,2 von der PC-Community. Auch professionelle Kritiker sind übrigens nicht überzeugt – auf der Xbox hat der DLC eine Wertung von 54, auf dem PC von 68 von 100 Punkten. (Quelle: Metacritic)

Der neue Starfield-DLC Shattered Space legt einen Fehlstart hin. (© Bethesda)

Bethesdas neuester DLC: Darum geht es in Shattered Space

In Starfield: Shattered Space erkundet ihr in einer Story-Erweiterung zum Hauptspiel den Planeten Va’ruun’kai und spürt dort eine mächtige Bedrohung inmitten eines angespannten politischen Klimas auf.

Euch erwarten neue Mission ebenso wie neue Waffen, Raumanzüge und andere Items. Der Planet des Hauses Va’runn ist übrigens komplett handgefertigt – es handelt sich hier also nicht um prozedural generierte Umgebungen, wie es bei vielen Planeten im Basis-Spiel der Fall ist.

Wie wichtig sind die Steam-Bewertungen für Starfield? Kollegin Marina hat eine klare Meinung:

