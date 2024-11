CoD Warzone: Meta-Waffen in Season 1

Im Folgenden verraten wir euch die besten Waffen in Call of Duty: Warzone und verraten euch zudem noch die Aufsätze aller Meta-Waffen in Season 1.

Die besten Waffen für CoD Warzone Season 1

Wichtiger Hinweis: Im Folgenden verraten wir euch die besten Waffen in CoD Warzone Season 1. Wir beschränken uns hierbei auf die Meta-Waffen und listen deswegen nur die wichtigsten Gewehre auf. Es gibt natürlich auch andere gute Waffen, aber falls ihr oben mitspielen wollt, sind die unten aufgeführten Waffen die derzeitige Meta in Season 1. Sobald sie sich ändern, aktualisieren wir den Artikel.

Die besten MPs (Maschinenpistolen) in Warzone

Die Jackal PDW gehört nicht nur in Black Ops 6 zu den besten Waffen, sondern auch in Warzone. Benutzt folgende Aufsätze:

Visier: -

Mündung: Kompensator

Lauf: Verstärkter Lauf

Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Magazin: Magazinerweiterung II

Griff: -

Schaft: Infiltrator-Schaft

Laser: -

Feuermodifikationen: -

So sollte die Jackal PDW ausgestattet sein. (© Screenshot GIGA)

Aber auch die PP-919 gehört zur aktuellen Meta in CoD Warzone. Benutzt folgende Aufsätze auf der Maschinenpistole:

Visier: -

Mündung: Kompensator

Lauf: Verstärkter Lauf

Magazin: Schnelles Magazin I

Griff: Ergonomischer Griff

Schaft: -

Laser: -

Feuermodifikationen: Rückstoßfedern

Benutzt auf der PP-919 diese Aufsätze. (© Screenshot GIGA)

Das beste leichte Maschinengewehr (LMGs) in Warzone

Das XMG ist derzeit das beste LMG. Benutzt folgende Aufsätze:

Visier: Visier eurer Wahl

Mündung: Kompensator

Lauf: Verstärkter Lauf

Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Magazin: -

Griff: -

Schaft: -

Laser: -

Feuermodifikationen: Rückstoßfedern

Verwendet das XMG mit diesen Aufsätzen. (© Screenshot GIGA)

Die besten Sturmgewehre in CoD Warzone

Das GPR 91 erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und gehört zur aktuellen Meta. Verwendet folgende Aufsätze:

Visier: Visier eurer Wahl

Mündung: Kompensator

Lauf: Verstärkter Lauf

Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Magazin: Magazinerweiterung II

Griff: -

Schaft:

Laser: -

Feuermodifikationen: -

Stattet das GPR 91 mit diesen Aufsätzen auf. (© Screenshot GIGA)

Falls ihr nicht mit dem GPR 91 spielen möchtet, solltet ihr das Modell L ausprobieren. Benutzt es mit diesen Aufsätzen:

Visier: Visier eurer Wahl

Mündung: Kompensator

Lauf: Verstärkter Lauf

Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Magazin: Magazinerweiterung II

Griff: -

Schaft: -

Laser: -

Feuermodifikationen: -

Benutzt das Modell L mit diesen Aufsätzen. (© Screenshot GIGA)

Die Loadouts stammen vom „CoD-Professor“ JGOD. Falls ihr noch einen genaueren Eindruck der Setups haben wollt, oder doch anderen Waffen spielen möchtet, solltet ihr euch sein dazugehöriges Video anschauen:

