Darth Vader greift zu: Star-Wars-Adventskalender für 25,99 Euro bei Amazon

Die Macht ist stark in diesem Adventskalender: Der Lego-Adventskalender 2024 entführt Star-Wars-Fans auf eine nostalgische Reise durch 25 Jahre Bau- und Sammelgeschichte. Bei Amazon gibt's die tägliche Portion Weltraum-Magie jetzt mit Rabatt für 25,99 Euro.

Amazon verkauft Star-Wars-Kalender von Lego

Lego und Star Wars: Zwei Welten, die seit Generationen für Begeisterung sorgen vereinen sich im Star-Wars-Adventskalender 2024. Das Set bietet nicht nur 24 Tage Bauspaß, sondern auch eine chronologische Reise durch Legos Star-Wars-Ära von 1999 bis 2024. Für 25,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) ist der Kalender beim Onlinehändler erhältlich. Normalerweise kostet der Star-Wars-Kalender rund 10 Euro mehr, ein richtig gutes Schnäppchen also.

LEGO Star Wars Adventskalender 2024 18 Mini-Modelle und 6 Charaktere zum Sammeln. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2024 17:06 Uhr

Das Herzstück des Kalenders bilden fünf exklusive Minifiguren und eine Lego-Figur. Besonders charmant sind dabei Prinzessin Leia und Luke Skywalker in festlichen Weihnachtsoutfits – ein witziger Kontrast zur sonst so ernsten Welt von Star Wars. Ergänzt wird die Figurenauswahl durch Ahsoka Tano, einen Clone Trooper der 501. Legion, einen Praetorian Guard und einen Super-Kampfdroiden. Diese Mischung bietet eine breite Palette an Charakteren für kreative Rollenspiele.

Die Mini-Modelle sind das wahre Highlight für Sammler und Nostalgiker. Von klassischen Raumschiffen wie dem X-Wing und dem Millennium Falken bis hin zu neueren Ergänzungen wie dem Razor Crest ist für alle etwas dabei. Jedes Modell repräsentiert dabei einen wichtigen Moment in der Star-Wars-Geschichte von Lego. Besonders beeindruckend ist die Detailtreue trotz der kleinen Größe.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität des Sets. Es spricht sowohl Kinder ab 6 Jahren als auch erwachsene Sammler an und bietet damit einen Spielspaß, der mehrere Generationen verbindet. Die Möglichkeit, eigene Star-Wars-Geschichten zu erschaffen und die Modelle mit anderen Sets zu kombinieren, fördert außerdem die Kreativität und verlängert den Spielwert weit über die Adventszeit hinaus.

Für wen lohnt sich der Star-Wars-Kalender bei Amazon?

Der Star-Wars-Kalender von Lego ist ein Must-Have für Fans jeden Alters. Er verbindet Nostalgie mit Bauspaß und bietet mit seinem chronologischen Aufbau einen einzigartigen Blick auf die Evolution von Legos Star-Wars-Reihe. Für 25,99 Euro ist er eine galaktisch gute Investition in 24 Tage voller Star-Wars-Magie.

