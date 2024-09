Es gibt einen neuen Linkin-Park-Song und ihr alle müsst ihn hören

Linkin Park ist tatsächlich zurück. Und der neue Song der Band ist einfach fantastisch – wenn ihr mir nicht glaubt, solltet ihr reinhören.

Linkin Park ist mit einem neuen Song zurück, der euch sofort wieder hypen wird

Jeder, der einmal Linkin-Park-Fan gewesen ist oder die Band womöglich gar nicht kennt, sollte dem brandneuen Song „The Emptiness Machine“ eine Chance geben. Ich jedenfalls habe beim Hören das Gefühl gehabt, die Band sei nie weg gewesen – und das, obwohl es natürlich einen neuen Lead gibt.



Neben dem Musiker Mike Shinoda sind wieder fast alle Gründungsmitglieder dabei: Brad Delson an der Lead-Gitarre, Dave Farrell als E-Bassist und Joseph Hahn, der als DJ auftritt und an allen Alben der Band mitgearbeitet hat.



Dazu kommen nun die neue Leadsängerin Emily Armstrong und der Schlagzeuger Colin Brittain.



Hört rein und sagt mir, dass ihr nicht sofort wieder zu Teenagern oder jungen Erwachsenen geworden seid:

Neue Leadsängerin, neues Album, neue Tour

Linkin Park ist nicht nur wieder zurück – die Band ist auch direkt mit einem großen Trommelwirbel wieder da. Denn ihr könnt nicht nur die neue Single hören, sondern auch einen Vorgeschmack auf die kommende Tour bekommen: Auf YouTube hat die Band vor wenigen Stunden ein Live-Konzert mit den neuen Bandmitgliedern gestreamt; dort hört ihr größtenteils die bekanntesten Songs mit der neuen Stimme von Emily Armstrong.



Alles geht Schlag auf Schlag: Linkin Park ist in wenigen Tagen schon in Deutschland. Am 22. September tritt die Band live in Hamburg auf; der Ticketverkauf startet 10 Tage vorher am 12. und 13. September. Mehr zum Deutschland-Konzert erfahrt ihr natürlich bei uns.



Bislang sind die Fans begeistert von dem neuen Song, dem Konzert und der neuen Sängerin. Wie sich das gesamte neue Linkin-Park-Album anhört, könnt ihr dann am 15. November herausfinden. Da erscheint „From Zero“ nämlich – vorbestellen könnt ihr es schon jetzt:

