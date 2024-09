Linkin Park Tour 2024: Neue Sängerin, Tour und Album angekündigt

Nach Chester Benningtons tragischen Tod ist es ruhig um die ehemaligen Nu-Metal-Koryphäen geworden – bis jetzt. Noch 2024 geht Linkin Park wieder auf Tour und das auch in Deutschland! Wo ihr Tickets ergattern könnt und wer die Position des Sängers eingenommen hat, erfahrt ihr hier.

Linkin Park Tour kommt 2024 nach Deutschland

Mit dem Livestream um Mitternacht am 5. September 2024, hat Linkin Park gleich mehrere Neuigkeiten auf die Welt losgelassen. Eine der wichtigsten davon ist, dass die Band noch 2024 auf eine Welttour gehen wird. Unter dem Namen „From Zero World Tour“ bereist Linkin Park 6 Städte – darunter auch Hamburg!

Der Ticketverkauf für das Linkin Park Konzert am 22. September startet am 12. September. „LPU Legacy Members“ können ab 10 Uhr am 22. September ihre Tickets auf Ticketmaster kaufen. Mitglieder mit dem Status „LPU Passport Plus“ bekommen ihre Tickets 2 Stunden später am selben Tag. Alle Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite.



Der generelle Ticketverkauf für die Linkin Park Tour in Hamburg startet am 13. September um 10 Uhr.

Linkin Park bekommt eine neue Frontfrau

Neben der plötzlichen Welttour kommen zwei neue Mitglieder in die Ränge der Kultband. Darunter auch die neue Stimme: Emily Armstrong von der Band Dead Sara steht ab jetzt hinter dem Mikrofon für Linkin Park. Zusätzlich gesellt sich Colin Brittain dazu. Der Songwriter und Produzent arbeitete in der Vergangenheit unter anderem mit G Flip und Illenium zusammen.



In ihrer neuen Formation stellt sich Linkin Park vor:

Neues Album von Linkin Park angekündigt

Passend zu den ganzen Neuanfängen von Linkin Park – der Tour und neuen Mitgliedern – wurde ein Album angekündigt. „From Zero“ ist der Titel der Platte, die am 15. November 2024 erscheint. Damit ist das das erste Album von Linkin Park seit 2017. Ein Track des neuen Albums wurde bereits veröffentlich: „The Emptiness Machine“. Auf dem Album ist natürlich die neue Stimme von Linkin Park zu hören.

In einem Statement zu dem Schwall an Ankündigungen sagt Mike Shinoda zu „From Zero“:

Before Linkin Park, our first band name was Xero. This album title refers to both this humble beginning and the journey we’re currently undertaking. Sonically and emotionally, it is about past, present, and future — embracing our signature sound, but new and full of life. It was made with a deep appreciation for our new and longtime bandmates, our friends, our family, and our fans. We are proud of what Linkin Park has become over the years, and excited about the journey ahead. (Quelle: Variety

Bevor Linkin Park zu Linkin Park wurde, war der Name der Band Xero. Das Album soll eine Hommage an die Anfänge der Gruppe sein und den emotionalen und musikalischen Weg der Band unterstreichen. Die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sollen in dem Sound des neuen Albums spürbar sein.



Shinoda legt aber auch Wert darauf, dass langjährige Bandmitglieder, Fans, Freunde und die Familie von Linkin Park dabei auf ihre Kosten kommen.

„Friendly Fire“: „Neuer“ Song mit Chester

Bereits in der Vergangenheit wurden immer wieder bislang unbekannte Lieder aus frühen Album-Sessions veröffentlicht. „Friendly Fire“ ist eines der „neuen“ Lieder, bei dem wieder Chester Bennington zu hören ist. Das Lied stammt aus den Aufnahmen des letzten Linkin-Park-Albums „One More Light“ aus 2017. Hier könnt ihr euch das Lied anhören:

Schon 2020 hat Mike Shinoda gesagt, dass zu „One More Light“ mehr Songs gemixt wurden, als letztendlich auf dem Album zu hören waren (Quelle: Alternative Press). „Friendly Fire“ ist eines dieser Überbleibsel. Produziert wurde das Lied von Jon Green, der auch an den Aufnahmen zu „One More Light“ beteiligt war. Das Lied kündigte den Release einer „Greatest Hits“-Sammlung an, die im April erschienen ist. Auf „Papercuts“ sind 20 Singles zu hören. Die Auskopplung soll auf CD und Kassette sowie in verschiedenen Vinyl-Varianten erscheinen. Die Tracklist zur „Singles Collection 2000-2023“:

„Crawling“ „Faint“ „Numb/Encore“ „Papercut“ „Breaking The Habit“ „In The End“ „Bleed It Out“ „Somewhere I Belong“ „Waiting For The End“ „Castle Of Glass“ „One More Light“ „Burn It Down“ „What I’ve Done“ „QWERTY“ „One Step Closer“ „New Divide“ „Leave Out All The Rest“ „Lost“ „Numb“ „Friendly Fire“

Was machen die Mitglieder von Linkin Park sonst?

Sänger Mike Shinoda veröffentlichte 2020 das dreiteilige Album „Dropped Frames“ sowie 2021 die EP „ZIGGURATS“ und ist seit März 2023 an der Seite von Kailee Morgue in „In My Head“ zu hören. Das Lied gehört zum Soundtrack des neuen Kino-Film Scream VI.

Mitte September 2023 zeigte sich Shinoda mit einer neuen Frisur bei Twitter/X und kündigte gleichzeitig eine „neue Ära“ an:

Im Oktober 2023 erschien Shinodas neuer Track „Already Over“ (hier anhören). Anfang 2024 erschien eine neue Version mit der Künstlerin Damona. Diese Version wurde in Berlin aufgenommen:

DJ Joe Hahn war 2019 als Juror in der südkoreanischen Casting-Show Superband zu sehen (Quelle: Metal-Hammer) und gestaltete 2022 den Soundtrack für den Samurai-Film „Blade of the 47 Ronin“ (bei Spotify anhören). Die anderen Bandmitglieder sind seit dem Tod von Chester Bennington im Hintergrund und in keinen bekannteren Musikprojekten aktiv.

