ESC 2025 Tickets: So seht ihr den Wettbewerb live

Die ESC 2025 Tickets werden wir auch schon in den vorherigen Jahren heiß begehrt sein. Alle Tipps, um den Eurovision Song Contest ganz nah zu erleben und wie ihr an Karten kommt, findet ihr hier.

Anzeige

ESC 2025 Tickets im Verkauf

Der Andrang auf die Karten für den Eurovision Song Contest ist jedes Jahr extrem hoch. So wird auch die 69. Installation des Wettbewerbs in Basel keine Ausnahme sein. Der ESC 2025 wird in der St. Jakobshalle ausgetragen. Diese hat eine Kapazität von 12.400 Gästen.



Stand September 2024 gibt es noch keine Tickets für den ESC 2025. Sobald der Verkauf für die Karten angekündigt wird, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Der Eurovision Song Contest ist mehr als nur das Finale

Es könnte sich für viele Fans als Enttäuschung herausstellen, wenn sie aufgrund der hohen Nachfrage kein Ticket für das ESC-Finale ergattern. Doch der Eurovison Song Contest besteht nicht nur aus drei Live-Shows (Finale und beide Halbfinale).



Deswegen empfiehlt der EBU das Auge nicht nur auf die finalen Shows zu werfen. Denn der Eurovision Song Contest ist ein weitaus längeres Spektakel. Insgesamt 9 Shows finden während des ESC 2025 statt:

Erstes Halbfinale 12. Mai 2025: Abend-Preview

13. Mai 2025: Nachmittags-Preview

13. Mai 2025: Live TV Show um 21 Uhr Zweites Halbfinale 14. Mai 2025: Abend-Preview

15. Mai 2025: Nachmittags-Preview

15. Mai 2025: Live TV Show um 21 Uhr Finale 16. Mai 2025: Abend-Preview

17. Mai 2025: Nachmittags-Preview

17. Mai: Live TV Show um 21 Uhr

Anzeige

Es gibt also jeweils für beide Halbfinale und das große Finale drei separate Shows, für die es Tickets geben wird. Die Abend-Preview ist auch als die „Jury-Show“ bekannt. Die komplette Show wird hier einen Tag vor dem jeweiligen Finale vor der Jury ausgetragen. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Juroren ihre Punkte verteilen. Wie diese sich auf das Finale auswirken, erklären wir euch in unserem Guide zu den ESC-Regeln.



Die Nachmittags-Preview ist als die „Familien-Show“ bekannt und dient als die finale Generalprobe für den ESC. Wie der Name schon suggeriert, bietet sich diese Preview aufgrund der Uhrzeit für Familien an. Bei den Live TV Shows handelt es sich um die ausgestrahlten Shows, die von Zuschauern vor ihrem Endgerät verfolgt werden können.

Anzeige

Ihr könnt für alle neun Shows Tickets kaufen. Leichter ist es jedoch, Tickets für die Nachmittags- und Abend-Previews zu bekommen. Diese Live-Events haben die gleichen Performances wie die ausgestrahlten Shows – ihr verpasst während den Previews also rein gar nichts.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.