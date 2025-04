Giovanni besiegen in Pokémon GO (April 2025)

Im April 2025 fordert Giovanni die Trainer in Pokémon GO erneut heraus. Hier erfahrt ihr, mit welchen Kontern ihr das Team Rocket-Oberhaupt besiegen könnt und welche Belohnungen euch erwarten.

Neben Giovanni könnt ihr im April auch weiterhin gegen die anderen Team-Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff antreten. Folgt den Links, wenn es in den Kämpfen gegen diese Bosse zu Problemen kommt.

Giovanni finden und aufspüren

Um Giovanni zu finden, benötigt ihr das „Super Rocket Radar“.

Das „Super Rocket Radar“ funktioniert ähnlich wie das normale Rocket-Radar. Ihr könnt darauf in eurem Item-Rucksack zugreifen, es aktivieren und deaktivieren. Ihr bekommt das „Super Rocket Radar“ durch die dazugehörige Spezialforschung.

Wichtig: Nicht hinter allen angezeigten Verstecken befindet sich auch Giovanni. In manchen tauchen Rüpel auf, die sich als Giovanni ausgeben.

Giovanni besiegen – die besten Konter im April 2025

Folgende Pokémon schickt Giovanni im April in den Kampf:

Snobilikat Rihornior, Nidoking oder Seedraking Palkia

Ein optimales Team gegen Giovanni im April könnte beispielsweise aus Machomei (oder ein anderes starkes Kampf-Pokémon wie Lucario), Sumpex und Kyogre bestehen.

Wie auch bei den anderen Bossen aus Team GO Rocket stehen Giovanni ebenfalls Schilde im Kampf zur Verfügung. Im besten Fall läuft es so ab, dass Giovanni seine Schilde bereits bei Snobilikat einsetzen muss, sodass seine kommenden Pokémon ungeschützt kämpfen. Er setzt nach euren ersten beiden Lade-Attacken immer seine Schilde ein. Das bedeutet also, dass ihr zu Beginn auf schnelle Lade-Attacken setzen solltet, um die Schilde herauszulocken.

Wichtig: Achtet bei euren ausgewählten Taschenmonstern darauf, dass ihr sie auf einem hohen Level habt. Eine gute Team-Komposition bringt nichts, wenn sie nicht hochgelevelt ist. Das gilt natürlich ebenfalls für die Attacken eurer Pokémon.

Die besten Konter gegen Snobilikat

Snobilikat, das schwach gegen den Typ Kampf ist, könnt ihr mit folgenden Konter besiegen:

Pokémon Attacken Lucario Konter / Aurasphäre Meistagrif Konter / Wuchtschlag Machomei Konter / Kreuzhieb (oder Steinhagel) Kapilz Konter / Fokusstoß Schabelle Fußkick / Fokusstoß

Die besten Konter gegen Rihornior

Rihornior ist gegen Typ Kampf, Boden, Stahl und Eis anfällig. Gegen Typ Wasser und Pflanze hat es eine doppelte Schwäche:

Pokémon Attacken (Primal) Kyogre Kaskade / Ursprungswoge (Mega) Gewaldro Kugelsaat / Flora-Statue (Mega) Sumpex Aquaknarre / Aquahaubitze (Mega) Turtok Aquaknarre / Aquahaubitze Katagami Rasierblatt / Laubklinge

Die besten Konter gegen Nidoking

Nidoking ist gegen Typ Boden, Wasser, Psycho und Eis anfällig:

Pokémon Attacken Mewtu Psychoklinge / Psychostoß (Primal) Kyogre Kaskade / Ursprungswoge (Mega) Simsala Konfusion / Psychokinese (Primal) Groudon Lehmschuss / Abgrundsklinge (Mega) Sumpex Aquaknarre / Aquahaubitze

Die besten Konter gegen Seedraking

Seedraking weist eine Schwäche gegen Typ Drache und Fee. Attacken vom Typ Feuer, Wasser oder Stahl sind weniger effektiv:

Pokémon Attacken Togekiss Charme / Zauberschein Feelinara Charme / Mondgewalt Dialga Feuerodem / Eisenschädel / Draco Meteor Palkia Feuerodem / Nassschweif / Draco Meteor Gardevoir Charme / Zauberschein

Die besten Konter gegen Palkia

Palkia ist gegen Typ Fee und Drache anfällig:

Pokémon Attacken (Mega-)Rayquaza Drachenrute / Breitseite Urform-Dialga Feuerodem / Zeitenlärm (Mega-)Knakrack Drachenrute / Wutanfall (Mega-)Guardevoir Charme / Zauberschein (Mega-)Brutalanda Drachenrute / Draco Meteor

Diese Belohnung erhaltet ihr nach dem Sieg gegen Giovanni

Ihr erhaltet unterschiedliche Belohnungen für einen Sieg gegen Giovanni. Dazu zählen 5.000 Sternenstaub und eine Reihe von Heil-Items (Top-Tränke, Top-Beleber). Ebenfalls besteht die Chance, dass ihr einen Einall-Stein erhaltet.

Zudem bekommt ihr die Möglichkeit, ein legendäres Crypto-Pokémon zu fangen. In jedem Monat gibt es davon ein neues Taschenmonster zu fassen. Bisher gab es folgende Crypo-Pokémon bei Giovanni:

Crypto Palkia - seit Februar 2025

Crypto Heatran - seit November 2024

Crypto Cresselia - seit September 2024

Crypto Groudon - seit April 2024

Crypto Kyogre - seit Februar 2024

Crypto Regigigas - seit November 2023

Crypto Regirock - seit Juli 2023

Cypto Regice - seit März 2023

Crypto Registeel - seit Februar 2023

Crypto Mewtu - seit Mitte November 2022

Crypto Latios - seit August 2022

Crypto Latias - seit April 2022

Crypto Lugia - seit November 2021

Crypto Ho-Oh - seit Mitte Juni 2021

Crypto Zapdos - seit Juni 2021

Crypto Lavados - seit Mai 2021

Crypto Zapdos - seit April 2021

Crypto Arktos - seit März 2021

Crypto Mewtu - seit Oktober 2020

Snobilikat (während des Pokémon GO Fest 2020)

Crypto Suicune - Juli 2020

Crypto Entei - März 2020

Crypto Raikou - Februar 2020

Crypto Lavados - Januar 2020

Crypto Zapdos - Dezember 2019

Crypto Arktos - November 2019

