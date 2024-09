Hasta la vista, Baby: Action-Klassiker fliegt am 1. Oktober bei Prime raus

Es soll ja tatsächlich noch Menschen geben, die auch nach 40 Jahren diesen einen ganz besonderen Action-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger in seiner Paraderolle noch immer nicht gesehen haben. Prime-Mitglieder haben hierfür noch bis Ende des Monats Zeit und müssen dafür nichts extra zahlen. Oben im Artikel seht ihr schon mal den Trailer.

Amazon nimmt „Terminator“ aus dem Programm für Prime-Kunden

Kaum zu glauben, aber der erste „Terminator“ aus dem Jahr 1984 war mit einem Budget von etwas über 6 Millionen US-Dollar für die Fachwelt so etwas wie ein Independent-Film. Regisseur James Cameron gelang damit am Ende der große Durchbruch, und Arnold Schwarzenegger konnte auf eindrucksvolle Weise sein Image als Action-Ikone endgültig manifestieren.

Der Film begründete ein ganzes Franchise, von dem Fans behaupten, dass eigentlich nur die Fortsetzung aus dem Jahr 1991 abseits des Originals noch überzeugen konnte. Prime-Mitglieder bei Amazon können jetzt den ersten Film noch bis zum 30. September ohne Aufpreis im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video genießen (bei Amazon Prime Video ansehen). Am 1. Oktober jedoch fliegt der Film raus. Dann müssen auch Prime-Kunden für Kauf oder Leihe des Films wieder zahlen.



Fans der Filmserie und vor allem Menschen, die den Film noch immer nicht gesehen haben, sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Mit einer IMDb-Bewertung von 8,1 Punkten gehört der Film zum Pflichtprogramm eines jeden Action- und Science-Fiction-Liebhabers – ein wahrer Kultfilm. Noch immer nicht überzeugt?

Arnold Schwarzenegger ist der Terminator. (© IMAGO/CAP/KFS)

100 Prozent Zustimmung, wo gibt es denn so etwas?!

Bei Rotten Tomatoes sind 100 Prozent der Filmkritiker vom „Terminator“ überzeugt – es gibt schlichtweg keine negative Stimme. Und was sagen die eigentlichen Zuschauer? Eine beeindruckende Mehrheit von 89 Prozent sieht dies ganz genauso. In einem Satz lässt sich das Meinungsbild zusammenfassen (Zitat, übersetzt): „Mit seinen beeindruckenden Action-Sequenzen, der straffen Inszenierung und dem rasanten Tempo ist klar, warum The Terminator nach wie vor einen Einfluss auf Science-Fiction- und Action-Filme hat.“

So umstritten auch alle neuzeitlichen Interpretationen des Themas sind, die Qualität und richtungsweisende Arbeit von Autor und Regisseur James Cameron kann gar nicht hoch genug bewertet werden. „Terminator“ ist ein Klassiker und wird es auch die nächsten 40 Jahre und darüber hinaus noch bleiben.