Ich hab schon 250 Stunden in Baldur’s Gate 3, bitte hört auf mit den tollen Updates

Bitte Larian, wann soll ich das spielen?

Die neuen Inhalte für Baldur’s Gate 3 sind überwältigend. Wortwörtlich. Ich stecke grade mitten in meinem zweiten Durchlauf durch das Rollenspiel und jetzt kommen noch mal 12 neue Unterklassen. Die will ich doch ausprobieren. Was also tun? Abwarten, bis das Update erscheint, oder jetzt weiterspielen und 2025 ein neues Abenteuer starten? Gönnt mir doch mal eine Pause!

Patch 8 soll jetzt tatsächlich das letzte Update für Baldur’s Gate 3 sein. Wer’s glaubt. Sie finden schon einen Weg, damit ich wieder Hunderte neue Stunden in das Rollenspiel stecken muss.