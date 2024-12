Infinity Nikki: Codes einlösen (Dezember 2024)

In Infinity Nikki könnt ihr Codes einlösen, um kostenlose Items, Ressourcen und andere Geschenke zu bekommen. Regelmäßig werden neue Codes veröffentlicht, die für alle Plattformen zur Verfügung stehen. Im Folgenden findet ihr eine Übersicht aller aktuellen Codes und eine Anleitung zum Einlösen der Gutscheincodes.

Update vom 4. Dezember 2024: Wir haben die Liste der Codes auf Aktualität geprüft. Da Infinity Nikki am 5. Dezember veröffentlicht wird, könnt ihr erst ab morgen die unten aufgeführten Codes einlösen. Derzeit steht außerdem noch nicht fest, ob ihr auf die Groß- und Kleinschreibung achten müsst. Wir aktualisieren den Artikel, sobald die Info bekannt ist.

Alle Codes für Infinity Nikki (Dezember 2024)

Auf PC, PlayStation 5 und auf der Mobile-Version sind derzeit folgende Codes für Infinity Nikki aktiv:

BDAYSURPRISE: 1206 Diamanten und 1x Überraschungsgeschenk (bis zum 31. Dezember 2024 einlösbar)

1206 Diamanten und 1x Überraschungsgeschenk (bis zum 31. Dezember 2024 einlösbar) infinitynikki1205: 20 zeitlimitierte Revelation-Kristalle (bis zum 29. Dezember 2024 einlösbar)

Sobald weitere Codes zur Verfügung stehen oder Gutscheincodes abgelaufen sind, aktualisieren wir den Artikel.



Alle abgelaufenen Codes:

NIKKI20241022

Infinity Nikki: Ankündigungstrailer

Codes in Infinity Nikki einlösen

Um Codes in Infinity Nikki einlösen zu können, gilt die Voraussetzung, dass ihr das Tutorial abgeschlossen haben müsst. Hierbei erhaltet ihr euer Pear-Pal.



Sobald ihr das geschafft habt, müsst ihr das Hauptmenü öffnen und unten in der Leiste auf das Zahnrad (Einstellungen) klicken. Wählt nun unten links "Other" aus. Daraufhin solltet ihr die Option "Redeem Code" sehen. Klickt den Button an, um anschließend euren Code einzugeben. Danach erhaltet ihr die jeweiligen Rewards.



Das ist alles, was ihr machen müsst, um die Codes einzulösen. Die meisten Belohnungen, die ihr durch die Gutscheincodes bekommt, sind Ressourcen wie Kristalle oder Diamanten. Bei Infinity Nikki kommen übrigens Gacha-Systeme zum Einsatz.