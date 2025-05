Konklave im Livestream: Hier könnt ihr die Papstwahl in Echtzeit mitverfolgen

Im Vatikan findet seit dem 07. Mai ein neues Konklave statt. Die geheime Papstwahl wird dabei auch per Livestream in die ganze Welt übertragen. Wir verraten euch, wo ihr zuerst seht, wenn der weiße Rauch aufsteigt.

Diese Sender übertragen die Papstwahl live

Seit dem Tod von Papst Franziskus am 21. April steht die katholische Kirche ohne Oberhaupt da. Aus diesem Grund wird seit dem 07. Mai ein Konklave im Vatikan abgehalten – gemeint ist damit die geheime Papstwahl. Das historische Ereignis wird auch per Livestream in die ganze Welt übertragen.

So behält das ZDF zum Beispiel den berühmten Schornstein im Auge, aus dem am Ende einer jeden Wahl entweder schwarzer oder weißer Rauch aufsteigt. Aktuell verfolgen rund 5.000 Menschen gespannt den Stream:

Es gibt aber auch andere Livestreams, die mitunter bessere Winkel auf den Schornstein haben oder den Petersplatz zeigen:

Klickt euch bei Interesse einfach mal durch und entscheidet euch selbst für einen Livestream. Einen direkten Stream aus den Räumlichkeiten des Konklaves gibt es allerdings nicht. Die Kardinäle werden während der geheimen Wahl streng von der Außenwelt abgeschirmt.

Der perfekte Film für dieses historische Ereignis

Wer allerdings trotzdem mehr hinter die Kulissen blicken möchte, dem sei an dieser Stelle der Film Konklave empfohlen, der bei der diesjährigen Oscarverleihung für insgesamt acht Kategorien nominiert war.

In dem Film von Regisseur Edward Berger wird der Ablauf einer solchen Wahl gezeigt. Dabei stehen vor allem die internen Machtkämpfe der Kardinäle im Fokus der Handlung.

Konklave steht aktuell in keiner Flatrate zur Verfügung. Ihr könnt euch den Thriller aber für 4,99 Euro bei Amazon, Apple TV und Co. für 48 Stunden digital ausleihen.