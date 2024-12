Korn 2025 live in Deutschland: Tickets  & Termine

Korn gehören zu den wichtigsten Bands im modernen Metal. Nachdem Jonathan Davis und seine Band bereits in diesem Sommer in Deutschland zu Gast waren kehren die Nu-Metal-Koryphäen 2025 zurück. Wann beginnt der Vorverkauf und an welchen Daten spielen Korn 2025 in Deutschland?

Für 2025 wurden 2 Konzert-Termine in Hannover und Leipzig angekündigt. Zudem ist die Nu-Metal-Band einer der Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park. Der Pre-Sale startet am Freitag, den 6. Dezember. Ab 10:00 Uhr können o2-Kunden vor allen anderen zuschlagen (zum o2-Sale). Für alle anderen startet der Vorverkauf am kommenden Montag, den 9. Dezember, ebenfalls um 10:00 Uhr. Dann findet ihr die Karten bei Eventim (zum Anbieter).

Korn: Tour 2025 – 2 Deutschland-Termine

Das sind die Termine für die neu angekündigten Korn-Konzerte 2025:

Dienstag, 3. Juni 2025: ZAG-Arena, Hannover

Dienstag, 10. Juni 2025: Quarterback Immobilien-Arena, Leipzig

Zudem werden Korn bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park spielen-

Das sind die Termine und Anbieter für den Vorverkauf:

Ab Freitag, den 6. Dezember 2024, 10:00 Uhr: o2 Priority

Ab Montag, den 9. Dezember 2024, 10:00 Uhr: Allgemeiner Vorverkauf (zu Eventim)

Korn live in Deutschland: Das war die Setlist 2024

Bereits 2024 waren Korn in München und Berlin live auf den Bühnen. So sah die Setlist am 1. August 2024 in der Zitadelle Spandau in Berlin aus:

Rotting in Vain Here to Stay A.D.I.D.A.S. Clown Start the Healing Good God Drum Solo Blind Got the Life Falling Away From Me Coming Undone (mit "We will Rock You"-Snippet von Queen) Somebody Someone Y'All Want a Single Shoots and Ladders (mit „One“-Snippet von Metallica) Twist Divine Freak on a Leash

Korn ist eine US-amerikanische Band, die 1993 in Bakersfield, Kalifornien, gegründet wurde. Sie gilt als Pionier des Nu-Metal-Genres, das Metal mit Elementen aus Hip-Hop, Funk und alternativen Klängen verbindet. Die Gründungsmitglieder Jonathan Davis (Gesang), James "Munky" Shaffer (Gitarre), Brian "Head" Welch (Gitarre), Reginald "Fieldy" Arvizu (Bass) und David Silveria (Schlagzeug) prägten mit ihrem einzigartigen Sound eine ganze Musikrichtung.

Ihr selbstbetiteltes Debütalbum erschien 1994 und legte den Grundstein für ihren Erfolg. Songs wie Blind und Shoots and Ladders zeichneten sich durch tiefer gestimmte Gitarren, düstere Themen und Davis' emotionale Gesangsstil aus. Mit Alben wie Follow the Leader (1998) und Issues (1999) erreichte die Band weltweite Bekanntheit, gewann mehrere Platin-Auszeichnungen und eroberte die Charts.

Korn thematisiert oft persönliche Kämpfe, Mobbing, Missbrauch und mentale Gesundheit, was ihnen eine enge Verbindung zu ihren Fans einbrachte. Trotz Besetzungswechseln und musikalischer Experimente bleibt die Band ihren Wurzeln treu und veröffentlicht bis heute erfolgreich Alben.

Ab Montag können Fans bei den Tickets für die Korn-Konzerte 2025 in Hannover und Leipzigzuschlagen. Auch Slipknot kommen 2025 nach Deutschland. Gibt es noch Tickets?

