Kostenloser und bitterböser Film online beim ZDF – Christoph Waltz in Bestform

Warum immer zu Netflix oder Amazon Prime Video schweifen, wenn das Gute doch kostenlos bereits in den Mediatheken von ARD und ZDF bereitliegt? Wie auch die bitterböse und schwarze Komödie „Der Gott des Gemetzels“ – aktuell online beim ZDF verfügbar. Im Film sehen wir unter anderem Christoph Waltz in Topform. Allerdings steht der Film nicht ewig zur Verfügung, ihr müsst eine Frist im Auge behalten. Oben gibt es schon mal einen Trailer zu sehen.

Online und gratis beim ZDF – aber nur bis zum 1. März

Ihr mögt Dialogfeuerwerke voller satirischer Pointen? Dann ist „Der Gott des Gemetzels“ (im Original „Carnage“) unsere Empfehlung für euch. Der Film aus dem Jahr 2011 von Regie-Legende Roman Polański basiert auf dem gleichnamigen und preisgekrönten Theaterstück der französischen Dramatikerin Yasmina Reza. Sagt euch nichts? Ist nicht schlimm. Eigentlich umso besser, denn dann werdet ihr von der schwarzen Komödie wahrscheinlich noch positiver überrascht.

Sehen könnt ihr „Der Gott des Gemetzels“ derzeit in der Mediathek des ZDF – natürlich ohne Mehrkosten (beim ZDF ansehen). Möglich gemacht durch den allgemeinen Rundfunkbeitrag. Woanders kostet der Film sonst eine Leihgebühr.

Doch aufgepasst: Beim ZDF ist die Komödie nur bis zum 1. März 2025 verfügbar, danach leider nicht mehr. Ihr solltet also dieses Datum besser im Blick behalten, wenn ihr euch den Film in den nächsten Tagen ansehen wollt.

Die Besetzung dieses Glanzstücks der Filmkunst kann sich in jedem Fall sehen lassen. In den Hauptrollen spielen sich Jodie Foster, Kate Winslet, John C. Reilly und nicht zuletzt Christoph Waltz die Bälle nur so zu. Doch worum geht es eigentlich?

Ausgezeichnetes Kammerspiel

Was für eine tolle Besetzung. (© IMAGO / Everett Collection / Sony Pictures)

Kurz zusammengefasst: Die bissige Gesellschaftssatire spielt fast vollständig in einer Wohnung, in der sich zwei Elternpaare treffen, um einen Streit zwischen ihren Söhnen zivilisiert zu klären. Doch was als höfliches Gespräch beginnt, eskaliert schnell zu einem verbalen Schlagabtausch voller Bosheit, Heuchelei und schwarzem Humor. Einfach köstlich!

Sehen konnte man dieses Kammerspiel übrigens im Jahr 2011 innerhalb des Wettbewerbs der 68. Filmfestspiele von Venedig. Entsprechend war der Film auch für den Goldenen Löwen nominiert – an sich schon eine Auszeichnung. Bei der IMDb erreicht „Der Gott des Gemetzels“ derzeit 7,1 Punkte. Spricht schon mal für unterhaltsame und sehr kurzweilige 80 Minuten.

Ein guter Tipp in diesem Zusammenhang:

