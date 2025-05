Metallica Tour 2026: Termine & Tickets für Deutschland

Metallica waren in den letzten Jahren im Rahmen der M72-Tour in der Welt unterwegs. In Deutschland gab es in Hamburg und München Konzerte. Wie sieht es mit kommenden Live-Terminen aus? Es kursieren Gerüchte, dass Metallica im Jahr 2026 in Berlin auftreten könnten.

Update: Live-Termine für 2026 bestätigt

Nachdem in den letzten Tagen immer wieder Tour-Termine in den sozialen Medien kursieren, gibt es nun die offizielle Bestätigung. James Hetfield und Co. kommen 2026 wieder auf Tour und geben dabei auch Konzerte in Deutschland. Das sind die Termine:

22. Mai 2026: Deutsche Bank Park, Frankfurt

24. Mai 2026: Deutsche Bank Park, Frankfurt

27. Mai 2026: Letzigrund, Zürich

30. Mai 2026: Olympiastadion, Berlin

Der Ticket-Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch, den 28. Mai. Zunächst könnten Telekom-Kunden zugreifen, bevor am Donnerstag ab 10:00 Uhr alle Fans mit einem Ticketmaster-Konto zuschlagen können (zu Ticketmaster).

Ursprünglicher Beitrag:

Metallica live 2026: Steht eine neue Europa-Tour an?

Noch gibt es keine offiziellen Termine für neue Metallica-Konzerte. Derzeit gibt es nur Spekulationen über eine neue Europa-Tour im kommenden Jahr, bei der Metallica auch Halt in Deutschland machen könnten. Konkret wird ein Termin für den 27. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion genannt. Den Auftakt soll ein Konzert am 15. Mai 2026 in Lissabon, Portugal machen, der Abschluss findet nach den Gerüchten am 24. Juni 2026 in Bukarest, Rumänien statt. Diese Termine gehen jedoch lediglich auf eine Grafik zurück, die in sozialen Netzwerken kursiert. Es handelt sich nicht um eine offizielle Bestätigung.

Metallica live: Was ist geplant?

Neben der Grafik mit den oben genannten Terminen ist im Netz auch ein angebliches Poster aus Budapest aufgetaucht. Dort ist das bekannte „M“ aus dem Metallica-Logo auf einem Werbeplakat an einer Bushaltestelle aufgetaucht. Darunter findet man das Logo des Tour-Veranstalters „Live Nation“ und das Datum „5.22“ für den „22. Mai“. Hier wird spekuliert, ob es sich um ein Tour-Datum für ein Konzert in der ungarischen Hauptstadt im nächsten Jahr handeln könnte. Es könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass am 22. Mai 2025 eine neue Tournee der Metal-Legenden angekündigt wird. Es sind noch weitere Bilder von dem Plakat aufgetaucht, allerdings ohne Live-Nation-Logo und Hinweis auf ein Datum:

Ein weiteres Gerücht geht auf einen Screenshot zurück, der angeblich einen Beitrag von „Live Nation“ aus der Schweiz zeigen soll. Dort wird zum einen die Bezahlmethode „Twint“ präsentiert und zudem ein weiterer Abschnitt der „M72 World Tour“ angeteasert. Demnach soll man mit der Bezahloption vom kommenden Mittwoch, dem 28. Mai bis Freitag, dem 30. Mai 2025 vorab Zugriff auf Metallica-Tickets erhalten. Demnach heißt es dort:

Metallica Prio Tickets: Sichern Sie sich als Twint-Kunde vom 28.05.2025 bis 30.05.2025 vor allen anderen Tickets für Metallica!

Auf der entsprechenden Live-Nation-Seite bei Instagram gibt es jedoch keinen Hinweis auf eine entsprechende Veranstaltung.

Auch bei Live-Nation in Polen soll etwas in Richtung Metallica angeteasert werden, allerdings ist auch hier unklar, was dahinter steckt:

Bislang keine Termine Bislang ist nichts bestätigt. Die Gerüchte widersprechen sich auch teilweise und die Fotos mit dem Metallica-Logo könnten auch Fake sein oder lediglich auf eine Special-Edition des letzten Albums hindeuten. Gerade in den sozialen Netzwerken kursieren immer wieder Fake-Termine zu lang ersehnten Konzerten. So tauchen etwa regelmäßig falsche Bestätigungen zu einer neuen Eminem-Tour bei Facebook auf. Ähnlich könnte es bei Metallica sein, wo Menschen mit Langeweile lediglich Fake-Bilder erstellen, um Likes zu sammeln. Wir warten also noch auf eine offizielle Ankündigung und hoffen, James Hetfield und Co. im kommenden Jahr wieder auf deutschen Bühnen zu sehen. Martin Maciej

