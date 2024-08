„MrBeast ist ein Weirdo“: Ex-Freundin äußert sich zum YouTube-Skandal

Beim YouTuber MrBeast häufen sich die Skandale und nun meldet sich auch eine ehemalige Partnerin des Creators zu Wort.

Ex-Freundin kritisiert MrBeast auf Instagram

Maddy Spidell, eine Ex-Freundin vom YouTuber MrBeast, hat sich negativ zu ihrem einstigen Partner in den sozialen Medien geäußert.



Über eine Instagram-Story hat sie der Plattform YouTube dazu geraten, zukünftig besser darüber nachzudenken, wen sie auf ihre Trending Page lassen. Sie nennt zwar keinen Namen, allerdings dürfte klar sein, dass sie damit ihren Ex MrBeast meint, der gerade im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit steht.



Zumal sie später über X (ehemals Twitter) nachlegte und ein Statement abgab:

3 Jahre weg von diesem Weirdo, meine Haut ist rein, meine Beziehung und Freundschaften blühen auf, ich tummle mich auf einem Feld. (...) Ich will mir den Scheiß nicht noch einmal antun, aber danke! (Quelle: Maddy Spidell auf X

Anzeige

Der Tweet ist nicht mehr öffentlich, da Spidell ihr Profil auf X in der Zwischenzeit auf privat gestellt hat. Jetzt können nur noch bestätigte Follower ihre Nachrichten sehen. Offenbar war das mediale Echo auf die Äußerungen etwas zu laut.

Anzeige

Ist MrBeast ein Betrüger und Lügner?

Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, war lange Zeit der Goldjunge von YouTube, der mit seinen aufwendigen Videos die Plattform regelrecht dominierte. Jetzt macht der YouTuber aber vor allem mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam.



So soll er wissentlich einen registrierten Sexualstraftäter in seinem Team beschäftigt haben, während parallel weitere Vorwürfe gegen eine ehemalige Mitarbeiterin laut wurden: Ava Kris Tyson. Tyson soll sich gegenüber minderjährigen Fans unangemessen verhalten haben.



Darüber hinaus veröffentlichte ein anderer ehemaliger Mitarbeiter ein umfangreiches Video auf YouTube, in dem er MrBeast als Betrüger hinstellt, der seine Videos in vielerlei Hinsicht manipuliert.

Anzeige

Es bleibt abzuwarten, wie sich die ganze Situation entwickelt und ob der Image-Schaden für MrBeast irreparabel ist. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.