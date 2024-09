Netflix macht Schluss: Beliebten Horrorfilm könnt ihr nur noch 5 Tage sehen

Horrorfans müssen sich von Smile verabschieden. Der Streaming-Gigant wirft den beliebten Horrorfilm in wenigen Tagen aus dem Programm. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn schließlich erscheint demnächst die Fortsetzung. Den Trailer zu Smile könnt ihr euch oben ansehen.

Netflix wirft Horror-Hit Smile aus dem Programm

Am 29. September verlässt der beliebte Horror-Hit Smile den Streaming-Katalog von Netflix. Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht gewählt, denn immerhin startet am 17. Oktober die Fortsetzung Smile 2 – Siehst du es auch? in den deutschen Kinos. Wer also einen Rewatch plant oder den ersten Teil noch schnell nachholen will, der sollte sich jetzt beeilen.

Anzeige

Smile war 2022 ein gigantischer Erfolg und spielte bei einem schmalen Budget von 17 Millionen US-Dollar mehr als 217 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein – eine Fortsetzung war also nur logisch.

Anzeige

Zumal der erste Teil auch überraschend gut bei Kritikern und Publikum abschnitt. So hält Smile einen Zufriedenheitswert von 80 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes). Die New York Times schrieb damals in ihrem Review:

Ein schonungslos düsterer und präziser Film, dessen Schrecken den Witz seiner Prämisse nur noch verstärkt: „Smile“ verwandelt unser bekanntestes Zeichen der Freude in eine schreckliche Fratze des Schmerzes. (Quelle: New York Times

Das perfide Grinsen ist das Trademark von Smile. (© Paramount)

Anzeige

Wird Smile 2 ebenfalls ein Mega-Erfolg?

In Smile werden diverse Menschen von einer bösen Entität heimgesucht, die sich vor allem dadurch äußert, dass die Menschen in der eigenen Umgebung ein unheimliches Lächeln aufsetzen. Die einfache Prämisse wurde 2022 zu einem viralen Hit – inklusive bizarrer Horrorfilter für TikTok und Co.

Die Fortsetzung wird den Trailern nach auf dasselbe Konzept setzen und vor allem diverse Fratzen in den Vordergrund stellen. Aber wer weiß, vielleicht präsentiert Regisseur Parker Finn, der auch schon das Original inszenierte, ja doch noch die eine oder andere Überraschung.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.