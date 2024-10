Neues Steam-Abenteuer begeistert PC-Spieler: „Therapeutisch und wunderschön“

Ein wunderschöner Plattformer mit Ghibli-Look verzaubert Steam-Spieler. In Europa könnt ihr springen, fliegen und auch einfach entspannen. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Europa: Das steckt im neuen PC-Hit

Entspannende Spiele, sogenannte Cozy-Games, haben auf Steam viele Fans. Jetzt freuen sich PC-Spieler über das brandneue Europa, das mit wunderschöner Grafik und Atmosphäre beeindruckt.

Auf Europa erwartet euch ein grünes Paradies. Gemeint ist allerdings der Mond des Jupiters und nicht der Kontinent auf der Erde. Ihr erkundet Wiesen, Seen und Berge und könnt euch dabei an der hübschen Grafik erfreuen, die an einen Ghibli-Film erinnert.

Unterwegs könnt ihr Geheimnisse einer untergegangenen Zivilisation entdecken, Rätsel lösen und mithilfe eures Zephyr-Jetpacks durch die Luft gleiten. Die Steam-Produktseite verspricht eine Spielzeit von 3-4 Stunden.

Europa ist am 11. Oktober erschienen. Bis zum 25. Oktober könnt ihr noch das Einführungsangebot nutzen und euch den Plattformer für 13,31 Euro anstelle von 14,79 Euro schnappen.

Europa Helder Pinto

Ein neues Steam-Game lädt zur Entspannung ein. (© Future Friends Games/ Valve)

Das sagen Steam-Spieler zu Europa

Bei den Steam-Spielern kommt Europa gut an. Insgesamt fallen 87 Prozent der 153 Nutzerrezensionen positiv aus. Spieler loben Atmosphäre, Story und die Designs der Umgebung sowie der Robo-Kreaturen, die den Mond bevölkern. Negative Stimmen stören sich dagegen an der fummeligen Steuerung und dem immer gleichbleibenden Gameplay während der gesamten Spielzeit. Hier ein paar Nutzerrezensionen:

Dieses Spiel war therapeutisch und wunderschön. Ich habe es in VR über die UEVR-Mod gespielt und es sieht fantastisch aus. Tolle Musik und Art-Direction, und es hat mich gefesselt, bis ich fertig war. Erinnert mich manchmal an Journey und Breath of the Wild, hat aber auch das Aussehen/Gefühl eines Studio-Ghibli-Films. Andras auf Steam

Was für ein schönes Spiel. Es erzählt eine Geschichte, die wir vielleicht schon oft gehört haben, die aber nie alt oder unbedeutend wird. Die flüssige Steuerung und die wunderbare Grafik machen es zu einer herzerwärmenden Reise. Luzee auf Steam

Nicht schlecht. Ich hatte etwas anderes erwartet, also ist es vielleicht meine Schuld, aber ist es ist eine Laufen/Fliegen-Simulation. Dafür es ein gutes Spiel. DaKoscha auf Steam

