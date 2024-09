Okami: Komplettlösung

Willkommen zu unserer Komplettlösung des Rollenspiel-Klassikers Okami, das erstmals 2007 für die PlayStation 2 erschien. Mit dieser Lösung begleitet ihr Sonnengöttin Amaterasu durch alle Herausforderungen, um die Welt vom Dämonen Orochi zu befreien.

1. Kapitel: Ost-Nippon

1. Abschnitt: Fluss des Himmels

Habt ihr das Spiel gestartet, lauft ihr als Erstes den Weg entlang, dann weiter nach rechts, um zur Spitze zu kommen. Hier müsst ihr die Sternenkonstellation komplettieren und danach den Fluss verjüngen, um ihn überwinden zu können. Seid ihr drüben, müsst ihr die Tür passieren.

2. Abschnitt: Nagi-Höhle

Folgt dem weiteren Weg und bewegt euch zur Statue. Hier müsst ihr das Schwert verjüngen und danach die Sternenkonstellation komplettieren. Zerstört nun das Holztor und kehrt um zum Kamiki-Dorf.

3. Abschnitt: Dorf Kamiki

Sprecht hier mit drei irgendwelchen drei Menschen und lauft zum Holzdeck, wo ihr die Aufgaben erledigen müsst. Absolviert nun das Minispiel mit den Rüben, um dann die Rübe an Mushi weiterzugeben. Jetzt müsst ihr zum anderen Ende des Dorfes und dort mit dem Händler reden. Macht den Topf kaputt, sobald ihr das Haus von Susano erreicht habt. Nun lauft ihr die Treppe nach unten und führt einen Kopfstoß an Susano aus. Habt ihr dies gemacht, sprecht einige Male mit Susano, bevor er euch mit zum Felsen begleiten wird. Hier müsst ihr die Wassermühle verjüngen und mit Kushi reden. Jetzt redet erneut mit Susano. Hierbei ist vielleicht ein kurzer Hieb nötig. Lauft nun den neu geöffneten Weg entlang, durch das Feld von Shinshu, bis hin in die Hana-Ebene.

4. Abschnitt: Hana-Ebene

Folgt dem Weg und bemalt das Wandbild mit dem Kreis, lauft auf dem Weg zum Bären. Auch hierbei ist vielleicht ein kleiner Hieb von Nöten. Vervollständigt jetzt die Sternenkonstellation. Bewegt die Kugel zu dem Altar, verwendet den Sonnenaufgang mit dem Himmel und lasst den Baum blühen. Begebt euch wieder zurück zum Feld von Shinshu.

5. Abschnitt: Shinshu-Feld

Bringt auch hier wieder den Baum zu blühen. Sobald der Tag zu Ende geht und die Nacht einbricht, begebt ihr euch zum Haus von Tamas. Malt hier das Symbol auf und macht die Sternenkonstellation vollständig. Bewegt euch wieder zurück zum Dorf Kamiki.