Path of Exile 2: Maximale Charakterplätze und neue Slots freischalten

In Path of Exile 2 steht euch nur eine begrenzte Menge an Charakterplätzen zur Verfügung. Wie viele das sind und wie ihr an neue Charakterplätze gelangt, erfahrt ihr hier.

In der "Early Access"-Version von Path of Exile 2 stehen euch sechs unterschiedliche Klassen zur Verfügung. Zum Release der Vollversion soll sich die Anzahl sogar verdoppeln.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob ihr auch in Zukunft genug Charaktere erstellen könnt, um jede Klasse auszuprobieren. Obendrein bietet das Spiel jede Menge Optionen für völlig unterschiedliche Builds, sodass es sich lohnen könnte eine Klasse auch mehrmals in den Charakterplätzen unterzubringen.

Wie viele Charaktere kann ich erstellen?

Insgesamt stehen euch 24 Charakterplätze ohne Aufpreis zur Verfügung. Damit könnt ihr bei der Veröffentlichung der Vollversion jede Klasse sogar zwei Mal erstellen. Ob ihr diese Plätze mit unterschiedlichen Charakteren füllt oder beispielsweise 24 Krieger anlegt, spielt dabei keine Rolle und ist völlig euch überlassen.

Wollt ihr mit vielen verschiedenen Builds experimentieren und keine bereits bestehenden Charaktere löschen, gibt es aber auch die Möglichkeit die Anzahl an Charakterplätzen zu erweitern.

Wie bekomme ich mehr Charakterplätze?

Wenn ihr mehr als 24 Charakterplätze wollt, müsst ihr mit Punkten bezahlen – der Echtgeld-Währung von Path of Exile 2. Ein neuer Charakterslot kostet 30 Punkte, was umgerechnet einem Wert von drei Euro entspricht. Habt ihr eines der Supporter Packs gekauft, verfügt ihr allerdings schon über ausreichend Punkte.

Das Early Access Supporter Pack beinhaltet 300 Punkte.

Das Lord of Ogham Supporter Pack beinhaltet 600 Punkte.

Das King of the Faridun Supporter Pack beinhaltet 1.000 Punkte.

Ihr könnt einen neuen Charakterplatz für 30 Punkte kaufen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Steigt mit einem Charakter ins Spiel ein und drückt auf dem PC die M-Taste, um den Echtgeld-Shop zu öffnen. Konsolenbesitzer können das Touchpad (PS5) oder die Ansicht-Taste (Xbox) gedrückt halten und im Auswahlrad "Kosmetisches" auswählen. Wählt danach den Shop aus und navigiert zum Reiter "Kontofunktionen". Hier könnt ihr zusätzliche Charakterplätze erwerben.

