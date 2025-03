Pokémon-Sammler aufgepasst: Die versteckte Botschaft des neuen Sets

Mit dem Release vom neuen Set „Reisegefährten“ am 28. März 2025 steht die Pokémon-Sammelkartenwelt vor einem bedeutenden Umbruch. Die letzten V-Karten aus der Schwert-und-Schild-Ära werden aus dem Standard-Format rotieren. Dies markiert nicht nur einen Wechsel im Spielsystem, sondern hat auch weitreichende Folgen für Sammler.

Die neue Top-Trainer-Box von „Reisegefährten“ im Detail

Die Top-Trainer-Box des Sets „Reisegefährten“ bietet das gewohnte Paket an Inhalten: eine Spielanleitung mit Setübersicht, 9 Booster-Packs, eine exklusive Promokarte mit „Ns Zorua“, Marken für spezielle Zustände, Energiekarten, Würfel und Kartenhüllen. Inhaltlich verabschiedet sich das Set vom Tera-Kristall-Gimmick der Vorgängersets und führt stattdessen nach über einem Jahrzehnt wieder neue Trainer-Pokémon ein, darunter Lilly, N, Enigmara und Hop.

Besonders begehrt dürften die Special-Illustration-Rares von Piepi ex, Zoroark ex, Wampitz ex und Zacian ex werden. Diese Premium-Karten mit ihren aufwendigen Illustrationen gehören traditionell zu den wertvollsten Stücken jedes Sets und werden von Sammlern heiß begehrt sein.

Das Rotationssystem und das Ende der V-Karten

Im Standard-Format des Pokémon Trading Card Games sind immer nur die drei neuesten Regelzeichen erlaubt, die man in der unteren linken Ecke der Karten findet. Mit der Einführung der „I“-Karten aus dem Set „Reisegefährten“ rotieren alle „F“-Karten aus dem Format – und damit die letzten Karten aus der Schwert-und-Schild-Ära. Dies bedeutet konkret, dass auch sämtliche Pokémon-V-Karten nicht mehr im Standard-Format spielbar sein werden.

Für Sammler hat dies eine wichtige Konsequenz: Die Pokémon Company wird diese Karten höchstwahrscheinlich nicht mehr nachdrucken. In absehbarer Zeit werden auch die restlichen Booster, die V-Karten enthalten können, aus dem regulären Handel verschwinden.

Kauftipp für das neue Set

Nach dem Hype um das Set „Prismatische Entwicklungen“ werden Pokémon-Karten derzeit ohnehin schnell überall aufgekauft, was die Vorbestellpreise für „Reisegefährten“ in die Höhe treibt.

Unser Rat bleibt aber derselbe: Kauft nichts über dem UVP. Die Produkte werden noch eine ganze Weile nachgedruckt, und auch wenn sie anfangs etwas schwerer zu bekommen sein sollten, handelt es sich nicht um ein Spezialset mit vielen Chasekarten (besonders beliebte Karten). Der anfängliche Andrang wird sehr wahrscheinlich schnell abflachen.

Ein Geheimtipp für alle, die früher an die neuen Karten kommen möchten: Viele lokale Läden bieten Pre-Release-Events an, bei denen ihr schon vor dem offiziellen Erscheinungsdatum Booster aus dem neuen Set öffnen und damit spielen könnt. Diese Events machen nicht nur Spaß, sondern sind auch ein guter Einstieg, wenn ihr das TCG ausprobieren wollt.