Willkommen Ass-Trainer. Bist du bereit, dein Wissen über die faszinierende Welt der Pokémon auf die Probe zu stellen? Von den ursprünglichen 151 bis hin zu den neuesten Entdeckungen in den weitläufigen Regionen – unsere Pokémon-Quiz-Sammlung bietet die perfekte Gelegenheit, dir alle zu schnappen!

Kennst du das Pokémon?

Who's that Pokémon?

Allein der Umriss reicht häufig aus, um ein Pokémon zu bestimmen. Schaffst du es alle Taschenmonster allein an der Silhouette zu erkennen?

Quiz: Kannst du alle Pokémon an der Silhouette erkennen?

Ashs Pokémon

Ash hat auf seinen langjährigen Reisen so einige Pokémon gefangen. Kennst du sein Repertoire an süßen und gefährlichen Wegbegleitern?

Quiz: Erkennst du alle Pokémon von Ash Ketchum?

Das Doppelgänger-Quiz

Wir haben ein wenig an den Original-Bildern herumgedoktert. Kannst du das Original von unserer Fälschung unterscheiden?

Pokémon-Quiz: Erkennst du diese Doppelgänger?

Fachwissen

Was weißt du über Pokémon?

Wie gut du dich ganz allgemein mit der Pokéwelt auskennst, kannst du in diesem Quiz zeigen:

Wie gut kennst du Pokémon? (Quiz)

Hier kommts auf die Größe an

Gerade in den Videospielen wurden große Pokémon oft kompakter dargestellt. Der Pokédex und die Serie überraschen da manchmal mit der eigentlichen Größe. Weißt du welches dieser Pokémon jeweils das größere ist?

Quiz: Welches dieser Pokémon ist größer?

Ein Quiz von großem Gewicht

Auch beim Gewicht verrät der Pokédex manchmal wundersame Dinge. Gerade wenn man gleich große Pokémon verschiedener Typen gegenüberstellt, ist man manchmal erstaunt über den Gewichtsunterschied. Weißt du, welches der jeweiligen Pokémon das schwerere ist?

Quiz: Welches Pokémon ist schwerer?

Quiz der Geschlechter

Wie in der Tierwelt gibt es auch bei den Pokémon manchmal kleine, manchmal große Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Weißt du, worin sich die Geschlechter der hier aufgeführten Pokémon unterscheiden?

Weibliche & männliche Pokémon: Kennst du die Unterschiede? (Quiz)

Das Attacken-Quiz

Die unterschiedlichen Schwächen und Stärken machen bei Pokémon einen Kampf zwischen David und Goliath möglich. Weißt du, welche Attacke man in den folgenden Szenarien wählen sollte, um möglichst schnell zum Sieg zu gelangen?

Pokémon: Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen? (Quiz)

Spielwissen

Pokémon Rot, Blau & Gelbe Edition

Mit der roten, blauen und gelben Edition begann die Pokémon-Reise auch hier im Westen. Wie gut kennst du dich mit den ersten Spielen aus?

Pokémon Rot, Blau und Gelb: Beweise dein Wissen

Das Pixel-Quiz

Die Sprites der ersten Editionen unterscheiden sich teilweise stark von späteren Darstellungen der Taschenmonster. Erkennst du das richtige Pokémon in den Pixeln?

Nur für Pokémon-Profis: Erkennt ihr die Pixel-Monster der 1. Generation?

Das Pokémon-GO-Quiz

Das Smartphone-Spiel Pokémon GO hat zum Release einen erneuten Hype um die Taschenmonster gestartet. Wie gut du dich mit dem Mobile-Game auskennst, kannst du hier testen:

Pokémon GO: Wie gut kennst du Pokémon GO?

Persönlichkeitstests

Welcher Pokétyp passt zu dir?

Hast du dir schon einmal vorgestellt, selbst ein Pokémon zu sein oder baust du dein Team immer um einen bestimmten Pokémon-Typen auf? Hier kannst du testen, welcher Typ am besten zu dir passt.

Welcher Pokemon-Typ passt am besten zu dir? Mache den Test!

Was wäre eure Pokémon-Arena?

Wenn du ein Arena-Leiter wärst, welche Art von Pokémon würdest du einsetzen? Das kannst du hier erfahren:

Welchen Typ hätte eure Arena? Das Quiz zu Pokémon

Spaßige Quizzes

Sind Pokémon Medizin oder Medizin Pokémon?

Manche Pokémon haben schon sehr kryptische Namen. Wir haben uns den Spaß erlaubt und lassen dich jetzt auseinander puzzeln, was von diesen Begriffen ein echtes Pokémon ist und was der Name eines Medikaments ist:

Pokémon oder Medikament?

Haben wir uns diesen Pokémon-Namen ausgedacht?

Diesmal haben wir uns selbst ein paar Namen für legendäre Pokémon überlegt. Kannst du sie von den echten unterscheiden?

Fantasie-Wort oder Legendäres Pokémon?

Welches Pokémon war hier die Inspiration?

Palworld hat sich ganz klar von vielen Pokémon-Designs „inspirieren“ lassen. Weißt du, welches Taschenmonster für das jeweilige Pal wohl Modell gestanden hat?

Erkennst du das Pokémon in dem Pal? Palworld-Quiz

