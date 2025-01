1.000 Euro für eine Karte? Pokémon-Sammelkartenset sorgt für Chaos

Das neue Pokémon-Sammelkartenset „Karmesin & Purpur - Prismatische Entwicklungen“ ist kaum erschienen, überschlagen sich bereits die Ereignisse. Überfüllte Läden, horrende Preise und eine besonders begehrte Karte sorgen für Aufruhr in der Community.

Warum der Hype?

Die Antwort liegt vor allem in einem Namen: Evoli. Das beliebte Pokémon und seine Entwicklungen spielen in diesem Spezial-Set die Hauptrolle. Doch der wahre Star ist eine einzelne Karte: Die Special-Illustration-Rare von Nachtara ex. Diese ultraseltene Variante des beliebten Pokémon wird bereits jetzt für über 1.000 Euro gehandelt.

Eine ähnliche Situation gab es bereits 2021 mit der als „Moonbreon“ bekannten Nachtara-VMAX-Karte aus dem Set „Drachenwandel“. Auch andere seltene Karten aus dem neuen Set erreichen Preise von mehreren hundert Euro.

Scalper und FOMO treiben Preise hoch

Die hohe Nachfrage lockte erwartungsgemäß Scalper an, die sich massenhaft Produkte sichern, um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Verstärkt wird die Situation durch FOMO (Fear of Missing Out) bei vielen Sammlern. Videos von regelrechten Stürmen auf Geschäfte machen in sozialen Medien die Runde, teilweise ohne Rücksicht auf andere Kunden. Aktuell scheint das Set fast überall vergriffen zu sein.

Entspannt bleiben lohnt sich

Für interessierte Sammler gibt es aber gute Nachrichten: Das Set hat einen Soft-Launch. Das bedeutet, dass in den kommenden Monaten weitere Produkte mit Prismatische-Entwicklungen-Boostern auf den Markt kommen werden. Die Pokémon Company hat zudem bereits eine Nachproduktion aufgrund der hohen Nachfrage angekündigt.

Der beste Tipp für Sammler lautet daher: Geduldig bleiben und keine Produkte über dem regulären Verkaufspreis erwerben. Die Chancen stehen gut, dass sich der Markt in den nächsten Monaten beruhigt.

