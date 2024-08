Prime-Kunden haben Pech: Neuer Netflix-Film ist die Nummer 1

Die Action-Komödie The Union ist nicht nur auf Netflix ein Erfolg, sondern lässt auch in den deutschen Streaming-Charts die Konkurrenz hinter sich. Den offiziellen Trailer zum Netflix-Hit könnt ihr euch oben ansehen.

Netflix-Hit: The Union erobert Streaming-Charts

Netflix hat mit The Union endlich mal wieder einen Streaming-Hit gelandet. Kein anderer Film ist gerade so gefragt wie die Action-Komödie mit Mark Wahlberg und Halle Berry in den Hauptrollen. Da müssen auch Amazon Prime Video und Disney+ klein beigeben (Quelle: JustWatch).

In The Union spielt Mark Wahlberg einen gewöhnlichen Bauarbeiter, der von einer geheimen Organisation rekrutiert wird, um in London ein internationales Verbrechen zu verhindern. Darauf folgen wilde Schießereien, Verfolgungsjagden durch die Innenstadt und flapsige Sprüche. Klassischer Agenten-Stoff also. Wer mehr sehen will, schaut sich am besten den oben eingebetteten Trailer zum Film an.

Mark Wahlberg und Halle Berry bekämpfen in The Union böse Jungs in London. (© Netflix)

Das Publikum schießt The Union komplett ab

Trotz Spitzenposition: Bei Kritikern und Publikum säuft The Union ziemlich ab. Ein kurzer Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes und es stellt sich schnell Ernüchterung ein. Nur 39 Prozent aller Reviews hatten Spaß mit The Union. Bei den Usern sieht es dagegen noch wesentlich bescheidener aus: Lediglich 26 Prozent würden die Action-Komödie weiterempfehlen.



Kritisiert werden vor allem die generische Handlung, der fehlender Charme und die durchschnittliche Action. Oder anders formuliert: Wer auf Netflix eine flotte Action-Komödie sehen will, der sollte lieber zu Beverly Hills Cop: Axel F greifen.



Einen bleibenden Eindruck wird The Union also aller Voraussicht nach nicht hinterlassen. Allerdings könnte der Agenten-Streifen durchaus eine Fortsetzung bekommen, immerhin lassen sich solche Storys ohne Probleme erweitern. Wir halten euch auf dem Laufenden.

