Problem auf PS5 und PS5 Pro: Tech-Profis fordern Sony zum Handeln auf

Die Tech-Experten von Digital Foundry haben zahlreiche Spiele für PS5 und PS5 Pro untersucht und sind auf ein nerviges Problem gestoßen. Regelmäßiges Stottern oder Ruckeln lässt die Performance auf beiden Konsolen leiden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

PS5: Tech-Profis entdecken Stotterproblem mit VRR

Sowohl die PlayStation 5 als auch die PlayStation 5 Pro unterstützen VRR (Variable Refresh Rate). Eigentlich soll das Feature für ein besseres Bild auf eurem Bildschirm sorgen und Lags verhindern. Laut einer Untersuchung von Digital Foundry sorgt es in einigen Spielen aktuell allerdings für den gegenteiligen Effekt.

Anzeige

In einem neuen Video erklären die Tech-Experten, dass sie 19 Spiele auf PS5 und PS5 Pro untersucht haben. In Spielen wie The Last of Us Part 1 und Part 2, Hogwarts Legacy, Elden Ring oder Kingdom Come: Delicerance 2 kommt es bei aktivierter VRR und unlimitierten FPS demnach etwa alle 8 Sekunden zu einem Ruckler. Das Problem tritt unabhängig vom Bildschirm-Typ und auf beiden Konsolen auf – es dauert in der Regel allerdings 20-30 Minuten, bis die Ruckler anfangen.

Allerdings sind nicht alle Spiele gleich betroffen. God of War Ragnarök oder Gran Turismo 7 würden beispielsweise gar keine Probleme haben. Zusätzlich würde das Stottern in der Regel nicht auftreten, wenn ein Spiel konstante 60, 40 oder 30 FPS liefern kann.

Anzeige

Schaut euch hier das Video von Digital Foundry an:

Stotterproblem auf PS5: Was jetzt?

Laut Digital Foundry ist das PS5-Problem relevant genug, dass Sony aktiv werden muss. In den betroffenen Spielen würden die Vorteile von VRR dadurch komplett ausgehebelt. Die Tech-Profis hoffen jetzt, dass Sony das Problem mit einem Software-Update für die Konsolen lösen kann und nicht jeder einzelne Entwickler aktiv werden muss.

Anzeige

Bis Sony sich zum Stotterproblem äußert, bleibt Spielern nicht viel anders übrig als VRR zu deaktivieren oder ihr Game immer wieder neuzustarten, um den Countdown bis zum Stottern zurückzusetzen.