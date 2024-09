PS5-Spieler haben neues Lieblings-Game – sogar GTA 5 ist geschlagen

Sony verrät, welche Spiele auf der PS5 und PS4 besonders beliebt sind. Die Download-Charts für den August 2024 offenbaren Black Myth: Wukong als eindeutigen Champion. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Black Myth: Wukong dominiert die PS5-Charts

Das neue Lieblingsspiel der PS5-Community heißt Black Myth: Wukong. Der Affenspaß sichert sich den ersten Platz in den neu veröffentlichten PS5-Download-Charts für August 2024 (Quelle: PlayStation-Blog).



Das Action-Adventure besiegt in Europa sogar den Dauerbrenner Grand Theft Auto 5. Das 11 Jahre alte Open-World-Game ist trotz seines Alters immer wieder an der Spitze der Charts vertreten. Star Wars Outlaws wird auf den dritten Platz verwiesen. Danach folgen Hogwarts Legacy und Baldur’s Gate 3.



In den USA und Kanada steht Black Myth: Wukong ebenfalls auf dem ersten Platz. Dann folgen EA Sports Madden NFL 25, EA Sports College Football 25, GTA 5 und Star Wars Outlaws.

PS4-Sieger ist ein alter Bekannter

Auch auf der PS4 krönen Europa und Nordamerika einen gemeinsamen Konsolen-König. In beiden Regionen kommt kein Spiel an Minecraft vorbei. Das blockige Sandbox-Spiel ist seit September 2014 auf der PlayStation 4 verfügbar. Entwickler Mojang arbeitet aktuell auch an einer PS5-Version.



In Europa folgen A Way Out, The Forest, GTA 5 und Gang Beasts. Die Top 5 in den USA und Kanada wird von Call of Duty: Black Ops 3, Batman: Arkham Knight, Red Dead Redemption 2 und GTA 5 abgerundet.

In den Download-Charts für PlayStation-Konsolen dominieren häufig Dauerbrenner wie GTA 5 oder Minecraft. Ein frisches Spiel wie Black Myth: Wukong kann auf seinen Sieg also stolz sein. In unserem GIGA-Test erfahrt ihr, wie gut sich das Affenabenteuer als Spiel schlägt.

PlayStation verrät regelmäßig, welche Spiele am häufigsten heruntergeladen werden. (© Sony PlayStation)