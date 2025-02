RPG-Geheimtipp: Neues Steam-Meisterwerk ist mein persönliches GTA 6

Betrunken über die Autobahn gerast, Brief von sterbender Oma bekommen, ausgebrochenem Häftling bei der Flucht verholfen und dann quer durchs Land, um Oma rechtzeitig im Krankenhaus zu besuchen! Ich kann euch Geschichten erzählen ... und das könnt ihr auch, wenn ihr Keep Driving auf Steam ausprobiert.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Keep Driving ist ein richtiges Meisterwerk, das einfach niemand kennt

Anfang Februar ist auf Steam ein kleines Meisterwerk herausgekommen, das ganz unerwartet zu einem der ersten Highlights meines Jahres 2025 geworden ist. Ich spreche von Keep Driving, ein atmosphärisches Pixel-Art-Rollenspiel, bei dem ihr quer durchs Land in eurem Auto fahrt, Anhalter mitnehmt, Nebenjobs für Geld erledigt und eure ganz eigene Roadtrip-Story erlebt.

Keep Driving ist wunderschön (auf Steam ansehen), wenn ihr den Retro-Pixel-Art-Style mögt – und noch dazu stecken so viel Liebe und spannende Gameplay-Mechaniken in dem Spiel, dass ich mich der äußerst positiven Wertung auf Steam nur anschließen kann.

Schaut in den Trailer zu Keep Driving!

Keep Driving: Launch-Trailer (Englisch)

Gute Vibes und nostalgische Atmosphäre

In Keep Driving beginnt ihr euren Roadtrip als junger Erwachsener, mit Bier, Chips und eventuell einem Essenspaket von eurer Mum im Kofferraum. Gleich zu Anfang des Spiels entscheidet ihr, wie gut ihr euch mit eurer Familie versteht und was ihr mitnehmt. Diese erste Entscheidung kann euch das Spiel wirklich erleichtern – als ich einmal ohne Benzin und mit kaputtem Auto auf der Autobahn liegengeblieben bin, konnte ich den Vater im Spiel anrufen und bekam neben Benzin und einem reparierten Auto noch direkt Geld zugesteckt. Dad hat mir einfach das Leben gerettet.

Solche Story-Momente habt ihr in Keep Driving ständig – sie sind es eigentlich, welche das Spiel derart herausragend werden lassen. Ihr müsst in Keep Driving auf unterschiedlichste Aspekte achten: Habt ihr genug Benzin? Ist genug essen da, wenn ihr hungrig werdet? Seid ihr übermüdet oder betrunken? Euer Charakter kann von unterschiedlichsten Zuständen beeinflusst werden, die sich alle auf das Gameplay auswirken. Ihr könnt gestresst, ungewaschen, inspiriert oder auch sozial sein; ihr könnt aber Kopfschmerzen bekommen oder sogar einen Blackout erleben.

Keep Driving YCJY Games

Es gibt auch Kämpfe im Spiel – gegen nervigen Stau, bei Polizeikontrollen oder wenn irgendetwas eure Fahrt beeinträchtigt. Um die Kämpfe zu bewältigen, nutzt ihr verschiedene freigeschaltete Fähigkeiten sowie die Perks jener Anhalter, die ihr mitgenommen habt: Ein philosophischer Anhalter etwa hatte bei mir Zwangsneurosen und hat verschiedene Symbole im Kampf geordnet, was mir wiederum einen Vorteil gebracht hat. Eine Hippie-Anhalterin konnte allen im Auto eine Rückenmassage geben, wenn es Stress gab – Kampf sofort gewonnen!

Also ja, ihr kämpft hier nicht gegen Monster, sondern gegen Stress sowie gegen den Verlust von Benzin und ähnliches. Das Gameplay-System ist ziemlich originell, manchmal aber auch etwas undurchsichtig. Habt ihr es jedoch einmal raus, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und die völlig verrückten und irgendwie richtig schönen Storys des Spiels genießen – denn um die geht es hier wirklich. Falls ihr ein Roadtrip-Rollenspiel gesucht habt oder einfach mal die Nase in den Fahrtwind halten wollt, dann holt euch dieses kleine Steam-Juwel.

