Satisfactory: Kettensäge freischalten und benutzen

In Satisfactory ist die Kettensäge ein nützliches Werkzeug, um Rohstoffe für den Antrieb des Biomassegenerators zu sammeln. Wie ihr die Kettensäge freischalten und benutzen könnt, verraten wir euch hier.

Kettensäge freischalten

Um Zugriff auf die Kettensäge in Satisfactory zu erhalten, sind einige Schritte notwendig. Zunächst müsst ihr alle Upgrades der Stufe 0 im HUB-Terminal abschließen. Habt ihr das geschafft, schaltet ihr mit Phase 0 Stufe 1- und Stufe 2-Meilensteine frei.

In Stufe 2 findet ihr den Meilenstein Hindernisbeseitigung vor, der die Kettensäge, festen Biotreibstoff und drei neue Inventarplätze bereithält. Um den Meilenstein freizuschalten, müsst ihr 500x Schraube, 100x Kabel und 100x Beton herstellen.

Die Hindernisbeseitigung findet ihr unter Stufe 2 im HUB-Terminal. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Da ihr Kabel und Beton bereits herstellen musstet, um Phase 0 zu erreichen, könnten lediglich die Schrauben neu für euch sein. Um diese anzufertigen, verwandelt Eisenerz im Schmelzofen zu Eisenbarren und verarbeitet diese dann im Konstruktor zu Eisenstangen. Die Eisenstangen werft ihr ebenfalls in einen Konstruktor, um daraus schlussendlich Schrauben zu gewinnen.

Habt ihr sämtliche Teile zusammen, könnt ihr den Meilenstein auch schon erreichen. Die Kettensäge stellt ihr anschließend in der Ausrüstungs-Werkstatt her. Ihr benötigt dafür folgende Materialien:

5x Verstärkte Eisenplatte

15x Kabel

25x Eisenstange

160x Schraube

Für die Herstellung verstärkter Eisenplatten benötigt ihr Schrauben und Eisenplatten. Ihr könnt sie in der Werkstatt selbst herstellen oder aber ihr baut stattdessen einen Fabrikator (Stufe 2 - Teilmontage), der zwei Teile zu einem verarbeiten kann.

Treibstoff für die Kettensäge beschaffen

Sobald ihr die Kettensäge in Händen haltet, werdet ihr schnell feststellen, dass diese nicht funktioniert. Wie fast alles in Satisfactory, benötigt auch dieses Werkzeug Treibstoff, um seinen Zweck zu erfüllen.

Wenn ihr die Kettensäge ausrüstet, seht ihr am linken, unteren Bildschirmrand, um welche Art Treibstoff es sich handelt: Der durch die Stufe 2-Hindernisbeseitigung ebenfalls freigeschaltete feste Biotreibstoff. Bevor ihr euch also daranmacht mit der Kettensäge Bäume zu fällen, müsst ihr erst noch händisch Blätter und Holz sammeln.

Wenn ihr die Kettensäge ausrüstet, seht ihr links unten im Bild, wie viel Treibstoff ihr habt. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit Blättern und Holz stellt ihr nämlich Biomasse her und für 8x Biomasse erhaltet ihr 4x Fester Biotreibstoff. Ein Konstruktor ist übrigens ebenfalls in der Lage Biomasse oder Biotreibstoff zu erzeugen. Ihr müsst die Arbeit also nicht zwingend selbst erledigen. Schafft den festen Biotreibstoff in euer Inventar, rüstet die Kettensäge aus und schon kann es losgehen.

Kettensäge verwenden

Um die Kettensäge zu benutzen, müsst ihr einen Baum anvisieren, sodass dieser durch eine Silhouette hervorgehoben wird. Haltet danach die linke Maustaste gedrückt, bis der Baum in seine Einzelteile zerfällt.

Dabei könnt ihr zwischen dem Gebiets- und Einzelmodus wechseln. Beim Einzelmodus wird nur der Baum zersägt, der anvisiert wird. Beim Gebietsmodus zerstört ihr auch Bäume und Büsche in der Nähe und gewinnt deren Ressourcen.

Bei der aktiven Verwendung der Kettensäge wird Treibstoff verbraucht, aber eine geringe Menge an Treibstoff geht auch dann verloren, wenn ihr sie lediglich in Händen haltet.

