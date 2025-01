Secret of Mana: Komplettlösung zum SNES-Klassiker

Schon im Jahr 1994 erschien Secret of Mana in Europa und entwickelte sich seither zu einem wahren SNES-Klassiker. Unsere Komplettlösung führt euch sicher durch ein ganz besonderes Abenteuer und hilft euch bei allen Bosskämpfen.

Der Beginn eurer Reise in Secret of Mana

Ihr beginnt eure Reise auf einer Baumbrücke und unterhaltet euch kurz mit euren Freunden. Plötzlich passiert euch ein Missgeschick und ihr stürzt hinunter. Unten angekommen müsst ihr einen Weg zurück nach oben finden. Geht zuerst aus dem Wasser heraus und dann nach Osten. In diesem Moment werdet ihr gerufen. Geht zu dem Schwert, das im Wasser steckt, und zieht es heraus. Mit dem Schwert könnt ihr das lästige Gestrüpp entfernen, das euch im Weg ist, und folgt dann dem Weg zurück zu eurem Dorf.

Der Dorfälteste, euer Stiefvater, ist überhaupt nicht begeistert, dass ihr das Schwert besitzt. Einer eurer Freunde schubst euch hin und her, bis plötzlich ein Grollen ertönt. Der Boden unter euren Füßen gibt nach und ihr fallt in ein Loch. Unten angekommen, müsst ihr den Sichelanbeter besiegen. Keine Sorge, Victor hilft euch von oben. Nachdem ihr wieder oben seid, müsst ihr zum Ältesten gehen, der euch schließlich aus dem Dorf verbannt.

Ihr begebt euch nach Norden zum Wasserpalast. Vor der Brücke trefft ihr auf eine Gruppe Soldaten und unterhaltet euch mit ihnen. Vor dem Palast wartet Victor bereits auf euch. Gemeinsam geht ihr zu Aquaria und unterhaltet euch eine Weile. Danach berührt ihr den Manasamen und erhaltet weitere Instruktionen.

An diesen Ort werdet ihr in Secret of Mana einige Male zurückkehren. (© Square Enix)

Nun macht ihr euch auf den Weg zurück nach Pandoria. Unterwegs werdet ihr kurz entführt, aber ein Mädchen rettet euch. Setzt euren Weg nach Pandoria fort. Sprecht mit allen Menschen und geht dann ins Schloss. Auf dem Weg zum Thronsaal begegnet euch das Mädchen erneut und schließt sich euch an. Geht zum König, der euch noch einiges mitzuteilen hat.

Der Elfenteich und das Zwergendorf

Geht nach Westen aus der Stadt hinaus. Denkt daran, euer Level auf den Wegen zu steigern, damit ihr später leichter die Endgegner besiegen könnt. Auf dem Weg zum Elfenteich solltet ihr beim Mühldorf vorbeischauen. Dort leben Hagens Eltern, die euch etwas erzählen können. Ihr könnt dort auch nützliche Dinge kaufen und übernachten.

Weiter auf dem Weg zum Elfenteich findet ihr Canonies Reisebüro, das euch schnell an euer Ziel bringt. Nach der Landung könnt ihr die Höhle sehen. Hinter dem Wasserfall gibt es zwei Höhleneingänge. Das Mädchen möchte zuerst ins Hexenwäldchen nach Norden.

Nachdem ihr dort gewesen seid und nicht weitergekommen seid, kehrt zurück und betretet die Höhle. Der rechte Eingang führt zum Wucherkater, bei dem ihr wieder einkaufen könnt.

Alleine sind die Gegner im Startgebiet nicht sonderlich stark, doch in Gruppen können sie gefährlich werden. (© Square Enix)

Finden Sie zuerst einen Schalter, um die Lava abfließen zu lassen. Sucht danach das Wundertau und geht schließlich zum unterirdischen Zwergendorf. Im Zwergendorf lebt der Schmied Bertie, bei dem ihr eure Waffen verbessern lassen könnt.

Besucht das Zwergenmuseum, hört den Vortrag über die arme Koboldin und gebt eine Spende. Nach dem Vortrag geht ihr hinaus und betretet die Tür nebenan. Dort erfahrt ihr, dass ihr hereingelegt wurdet und bekommt euer Geld zurück.

Unterhalb des Dorfes gibt es ein Erdbeben. Ihr und das Mädchen fallt in ein Loch. Dort müsst ihr Tropicallo besiegen, sobald er sich öffnet. Nach dem Kampf schließt sich die Koboldin euch an.

Das Hexenwäldchen und der Schmusekater

Mit der Axt, die ihr von Bertie bekommen habt, könnt ihr im Hexenwäldchen weiterkommen. Seid jedoch vorsichtig, da die Gegner auf eurem Weg nicht zu unterschätzen sind. Der Wucherkater ist ebenfalls in der Nähe, und zu dritt solltet ihr es schaffen. Die Knochenstatuen könnt ihr nur mit der Axt entfernen.

Das Hexenwäldchen könnt ihr nur mithilfe der Axt durchqueren. (© Square Enix)

Im Hexenschloss angekommen, werdet ihr erneut angegriffen. Die Möbelstücke attackieren euch, aber auch diese lassen sich besiegen. Im Verlies trefft ihr auf Hagens Truppen und den Wucherkater, der hier unten wieder anzutreffen ist.

Ihr erreicht einen Schalter über einem Abgrund. Ihr könnt diesen nur überqueren, wenn ihr die Soldaten von Hagen darauf angesprochen habt und euch dann mit euren zwei Freundinnen gleichzeitig auf den Schalter stellt.

Nun steht ihr der Hexe gegenüber. Sie ist nicht erfreut und gibt euch ihren Schmusekater zum Spielen. Mit Speer, Bumerang und eurem Schwert könnt ihr ihn besiegen, vorausgesetzt, ihr habt ausreichend Bonbons und Schokolade dabei.

Nachdem der Tiger besiegt ist, trefft ihr die Hexe erneut, die jetzt freundlich ist. Sprecht mit ihr, um die Peitsche zu erhalten, mit der ihr schneller durch das Hexenwäldchen zurückkommt.

Erneut bei Aquaria und die Fischechse

Wenn ihr den Teleporter im Hexenwäldchen gefunden habt, gelangt ihr schnell zum Wasserpalast. Dort erwartet euch Aquaria. Sie bittet euch, ihre Freundin Frosta zu retten.

Östlich im See befindet sich eine Höhle, die ihr betreten müsst. Tief in der Höhle trefft ihr auf die Fischechse. Der Kampf wird lang, da sie sich immer wieder selbst heilen kann. Trotzdem ist sie zu bezwingen. Nachdem ihr sie besiegt habt, erhalten die Mädchen von Frosta Magie als Geschenk.

Der Lavatempel und der Feuermutant

Mit der Hilfe von Frostas Magie könnt ihr nun in den Lava-Tempel unterhalb des Zwergendorfs gelangen. Denkt daran, dass ihr die Magie immer wieder benutzen müsst, um ihre Stärke zu erhöhen.

Am Eingang steht euch eine Fackel im Weg. Um weiterzukommen, müsst ihr einmal rechts den Gang hinunter und dann einmal links. Dort betätigt ihr die Schalter. Danach geht ihr geradeaus und biegt dann nach links unten ab.

Im nächsten Raum müsst ihr links über den Abgrund springen und oben durch die Tür gehen. Nun geht immer geradeaus und in dem nächsten Raum nach links durch die Tür. Danach geht es wieder geradeaus, bis ihr auf den Feuermutanten trefft.

Jedes Mal, wenn der Feuermutant seine wahre feste Gestalt annimmt, könnt ihr ihn angreifen. Am effektivsten geht dies mit dem Frosta-Zauber der Koboldin. Sobald ihr den Feuermutanten besiegt habt, trefft ihr auf Rocky, der euch das Element der Erde schenkt. Haltet euer Schwert an den Manasamen, und die Koboldin erlangt ihr Gedächtnis zurück.

Nun geht ihr gemeinsam nach Pandoria. Auf dem Weg trifft das Mädchen eine Freundin, mit der sie sprechen möchte. Doch plötzlich verschwindet sie, und natürlich verfolgt ihr sie so schnell wie möglich.

Die Ruinen von Pandoria und die Höllenmauer

Wenn ihr nun in die Ruinen geht, könnt ihr zuerst den Raum links und rechts erkunden. Oft gibt es dort nützliche Dinge zu finden. Nachdem ihr das erledigt habt, geht ihr durch die mittlere Tür und dann nach links unten durch die nächste Tür.

Nun folgt ihr dem langen Gang, bis eine Abzweigung nach oben und nach unten führt. Zuerst geht ihr nach oben in den Raum wie zu Beginn, und dann geht ihr nach unten. Danach folgt ihr wieder dem langen Weg, aber seid vorsichtig, denn die Gegner sind sehr hartnäckig.

Im nächsten Raum geht ihr wieder den Gang entlang, bis ihr zu einem Podest kommt. Dort geht ihr hinauf. Tantalus erwacht, und nach einem kurzen Wortgeplänkel gelangt ihr zur Höllenmauer. Hier helfen die Schlammbomben. Nachdem ihr die Mauer besiegt habt, hebt Tantalus seinen Bann wieder auf.

Nach einer Unterredung mit Victor geht ihr dann zum König von Pandoria, wo bereits eine Belohnung auf euch wartet: Waffen, Orbs und Gold. Danach kehrt ihr nach Aquaria zurück. Dort stellt ihr fest, dass der Manasamen gestohlen wurde. Macht euch erneut auf den Weg Richtung Elfenteich, wie es Aquaria euch gesagt hat.

Das Schiff der Diebe, der Thrillboy und der Jabberwocky

Victor erwartet euch bereits. Er schaut sich etwas um, während ihr den Abgrund erforscht. Unterhalb des Zwergendorfs liegt das Schiff der Diebe, und auch hier werdet ihr schon erwartet. Kämpft mit allem, was ihr habt, und besiegt den Thrillboy mit Distanzwaffen und dem Zauber der Koboldin.

Ein Zurück vom Schiff ist nur mit dem Wundertau möglich. Geht zum Dorfältesten, wo ihr einen Schrumpfhammer erhaltet, und besucht Berti, um eure Waffen verbessern zu lassen. Wenn alles erledigt ist, macht ihr euch wieder auf den Weg zu Aquaria.

Egal, was kommt, ihr müsst den Manasamen an Marcus abgeben. Danach kommt es zum Kampf mit dem Jabberwocky. Hier sind die Schlammbomben der Koboldin am effektivsten. Wenn das Monster besiegt ist, begebt ihr euch ins Hochland – aber erst, nachdem ihr mit Aquaria und Victor noch einmal gesprochen habt.

Um ins Hochland zu gelangen, geht ihr zum Canonis Reisecenter.

Der 4-Jahreszeiten-Wald und das Tornadoküken

Ihr müsst durch alle vier Wälder in folgender Reihenfolge: Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dann wieder Frühling. Erst dann könnt ihr die Koboldsiedlung entdecken.

Im Zappldorf könnt ihr euch wieder mit allen Bewohnern unterhalten und auch der Schmied Berti hat hier sein Lager aufgeschlagen. Bevor das Zappldorf wieder zum Leben erwacht, müsst ihr die Minos-Kreaturen vernichten. Auch hier sind die Schlammbomben der Koboldin am effektivsten.

Habt ihr das Kobolddorf erreicht, sieht es wie ausgestorben aus. Geht nach Norden, wo bereits ein Tornadoküken auf euch wartet. Dieses besiegt ihr am besten ebenfalls mit den Schlammbomben. Erst dann könnt ihr in den Windpalast gelangen.

Im Palast findet ihr erneut einen Manasamen und den Großvater der Koboldin. Von ihm erhaltet ihr die Elektra-Magie. Nachdem ihr mit ihm gesprochen habt, begebt ihr euch zur Drachenhöhle in den Trüffelfeldern, doch der Weg wird euch versperrt.

Verwendet Elektras Magie, um das Hindernis zu analysieren und schon wisst ihr, wie ihr es beseitigen könnt.

Das Trüffeldorf, die Meuchelnatter und der Alpha Cybermax

Als Erstes müsst ihr den Blitzzauber auf Level 3 hochpowern. Das ist kostengünstig zu erledigen in der Nähe des Windpalastes, da dort eure Magiepunkte kostenlos aufgefüllt werden.

Habt ihr das Trüffeldorf erreicht (dank der Axt, um die Steine zu bewegen), könnt ihr zuerst einkaufen und Berti einen Besuch abstatten. Danach geht ihr zum König, der euch etwas über einen weißen Drachen erzählt. Nachdem der König fertig ist, könnt ihr die Drachenhöhle betreten.

Folgt dem Pfad Richtung Norden und benutzt die Peitsche, um auf den anderen Vorsprung zu gelangen. Im nächsten Abschnitt müsst ihr wieder die Peitsche benutzen und nach unten gehen. Geht dann zuerst nach rechts unten in den Eingang und kehrt danach zurück, um in den mittleren Eingang zu gehen.

Ihr werdet feststellen, dass die Drachenhöhle ein echtes Labyrinth ist. Geht nun in die nördliche Höhle und kehrt danach zurück, um nach unten zu gehen. Um weiterzukommen, müsst ihr die Steine wieder entfernen. Lauft nach links in den nächsten Eingang.

Nun kommt ihr zu der Meuchelnatter, die ihr mit dem Blitzzauber der Koboldin besiegt. Geht danach weiter in Richtung Norden und folgt dem Pfad in die Höhle links unten. Hier trefft ihr auf Lufti, den Drachen, der euer Freund wird.

Praktisch: Mit Lufti könnt ihr schnell in neue Gebiete fliegen. (© Square Enix)

Geht mit dem Drachen zurück ins Dorf und zum König. Danach macht euch auf den Weg in die Wüste El Sandalar. Dort müsst ihr das Sandschiff suchen. Lauft hoch, rechts, hoch, links und wieder hoch – so hat es bei mir geklappt, aber der Weg kann auch ein anderer sein.

Habt ihr das Schiff gefunden, werdet ihr prompt verhaftet und eingesperrt. Ein Junge hilft euch jedoch bei der Flucht. Sucht nun nach euren Freunden – zuerst die Koboldin und dann das Mädchen.

Wenn es dann zum Kampf mit dem Alpha Cybermax kommt, benutzt den Blitzschlag-Zauber und greift mit allem an, was ihr habt. Auch dieser Kampf geht vorbei, und Käptain Ostro sagt euch, dass ihr euch nach Norden nach El Oasis begeben müsst. Redet mit allen Leuten, denen ihr begegnet.

Mit den Canonies reist ihr dann zur Weihnachtsinsel. Ein Rentier gibt euch wichtige Hinweise, und ihr macht euch auf den Weg. Der Speihreier, dem ihr nach langem Marsch endlich begegnet, kann der Koboldin und euch mit seinem Energiesog ganz schön zusetzen.

Seid ihr schließlich in Solaris angekommen, geht ihr zum Kessel und befreit Vesuvio. Danach erhaltet ihr neue Magie.

Der Eispalast, der Eismutant und der Minotaurus

Der Palast befindet sich im Norden. Hier ist es einfach, sich zu orientieren, da es nicht wie ein Labyrinth aufgebaut ist. Die Gegner sind jedoch nicht gerade einfach. Die Fischechse und die Noppenzunge könnt ihr schnell besiegen. Geht so weit, bis euch eine Platte im Boden besonders auffällt. Tretet darauf, und ihr werdet zum Eismutanten gebeamt.

Mit entsprechender Magie und kritischen Schwerttreffern ist der Eismutant schnell erlegt. (© Square Enix)

Hier ist erneut die Koboldin gefragt, besonders mit ihrem Vesuvio-Zauber. Habt ihr alles geschafft, kehrt ins Schneedorf zurück. Dort könnt ihr einkaufen, Berti besuchen und eure Fortschritte speichern.

Mit der Hilfe von Canonis reist ihr anschließend zurück nach El Oasis und weiter in den Feuerpalast. Im Palast solltet ihr alle Räume erforschen. Der Weg, dem ihr folgen müsst, ist nicht schwer zu finden. Den Minotaurus besiegt ihr mit Blitzschlägen, und danach versiegelt ihr den Manasamen.

Begebt euch zum Imperium in die Südstadt und sucht die Frau Maria. Von ihr erhaltet ihr einen Code, mit dem ihr Zugang zu einer Unterführung bekommt. Sobald ihr es durch die Unterführung geschafft habt, gelangt ihr in die Nordstadt, wo ihr auf Sarah trefft. Sprecht mit ihr über Hagen, erledigt noch einige Einkäufe und begebt euch dann in die Ruinen.

Die Höllenmauer und der Panikmeister

In den Ruinen gilt es, alles zu erforschen. Achtet besonders auf einen Bodenschalter in einem kleinen Raum, mit dem ihr die Stacheln im Boden verschwinden lasst. Trefft ihr erneut auf die Höllenmauer, wisst ihr bereits, wie nützlich die Schlammbomben sein können.

Der letzte große Gegner hier ist der Panikmeister. Setzt den Blitzzauber so schnell wie möglich ein, da ihr ihn sonst kaum besiegen könnt. Nachdem ihr alles erledigt habt, kehrt zurück in die Nordstadt zum Kaiser.

Der Panikmeister ist einer der ikonischsten Bosse in Secret of Mana. (© Square Enix)

Der Palast ist leer, abgesehen vom Kaiser, der eine Falle für euch bereithält. Im Verlies trefft ihr eure Freunde, und gemeinsam gelingt euch die Flucht. Sucht einen Teleporter und schlagt mit eurem Schwert auf eine Wandverzierung, um den Teleporter benutzen zu können.

Nachdem ihr von einigen Wachen in einen Abgrund gejagt wurdet, trefft ihr auf den Stahlanbeter. Setzt am besten den Blitzschlag-Zauber ein, um ihn zu besiegen. Auf dem Dach des Schlosses erwartet euch der Beta Cybermax. Die Blitze der Koboldin sind äußerst effektiv, und ihr anderen beiden solltet kräftig zuschlagen.

Wenn der Palast schließlich brennt, erscheint euer Freund, der Drache und rettet euch. Nun könnt ihr fliegen und begebt euch zur Dingelchen-Insel. Im Dorf holt ihr das Dingelchen ab, das ihr in El Oasis abliefert. Zum Dank erhaltet ihr den Zapplergürtel.

Destinea und der Sabberschleim

Begebt euch in die Stadt und sprecht mit allen Leuten. Danach geht ihr zum Tempel und steigt bis ganz nach oben auf den Gipfel, um mit dem alten Mönch zu reden. Anschließend macht euch auf den Weg zu den Schicksalsbergen und kämpft euch bis zur Spitze durch.

Dort trefft ihr auf einen seltsamen Kauz, der euch verrät, wo sich Lunar befindet. Weiter geht es in den Nachtpalast. Achtet auf Hebel, Schalter und ähnliche Mechanismen, um Wände zu verschieben, bis ihr schließlich in einem großen Raum landet, wo euch der Kollege Sabberschleim erwartet.

Hier ist Vesuvios Zauber besonders effektiv. Besiegt ihr den Gegner, erhaltet ihr Nocturns Zauber und versiegelt erneut einen Manasamen.

Die Goldstadt, das Kuscheltier und der Glutbulle

Mit Lufti gelangt ihr in die Goldstadt. Sprecht mit allen Bewohnern, bis euch jemand von einem Schlüssel erzählt. Fliegt anschließend mit Lufti in die Südstadt zu Maria, von der ihr den Schlüssel erhaltet. Zurück in der Goldstadt könnt ihr mit dem Schlüssel die Festung öffnen. Durchsucht alle Räume und nehmt den schwer bewachten Orb mit. Das Kuscheltier besiegt ihr erneut mit Schlammbomben, während der Glutbulle der Blitzmagie zum Opfer fällt.

Laterna schenkt euch eine neue Magie und ihr versiegelt den Manasamen. Danach begebt ihr euch wieder zum Schicksalsberg, wo ihr erfahrt, dass Lunar sich nun im Mondpalast befindet. Folgt ihm durch die Wüste El Sandalar. Fliegt mit dem Drachen Richtung Wüste, wo ihr einen Leuchtturm entdeckt und Cloude trefft. Setzt dann eure Reise zum Mondpalast fort.

Im Osten der Wüste landet ihr und lauft in die Nähe eines schwarzen Gebietes im Norden. Der Fährmann Karon bringt euch schließlich zum Mondpalast. Im Palast muss das Mädchen Laternas Zauber auf einen Orb sprechen, wodurch es hell wird und Lunatic erscheint. Nach dem Gespräch mit Lunatic erhaltet ihr neuen Zauber und versiegelt den Samen.

Tasnica, der Dämonenritter und die Doppelgänger

Eure nächste Station ist Tasnica. Fliegt südwestlich und landet in der Stadt, wo Victor euch erwartet und ins Schloss schickt. Im Schloss könnt ihr einkaufen und trefft auf den Dämonenritter. Mit dem Mädchen und Laternas Zauber heizt ihr ihm ordentlich ein, und auch das Laserinferno leistet gute Dienste. Nachdem ihr den Dämonenritter besiegt habt, werdet ihr vom König belohnt.

Zurück am Schicksalsberg trefft ihr endlich auf Lunar, der euch eine Mutprobe auferlegt. In der Höhle müsst ihr eure Doppelgänger besiegen, um die Prüfung zu bestehen.

Der Baumpalast, der Plasmabeißer und der Doppelkopf-Drache

Nach der bestandenen Mutprobe geht es für euch weiter zum Baumpalast. Dort trefft ihr auf den Kaiser, der sich über eure Ankunft freut. Doch plötzlich müsst ihr gegen den Plasmabeißer kämpfen. Besiegt ihn mit Nocturns Zauber, Schlammbomben und Blitzstichen. Danach begebt euch zum Manasamen, wo Harzinger auftaucht und sich euch anschließt.

Mit Lufti fliegt ihr in die Höhe und seht die Auferstehung der Dämonenfestung. Von Victor erfahrt ihr mehr über die Manafestung. Euer nächstes Ziel ist die Stadt unter der Dämonenfestung, um den Kaiser zu stoppen. Ihr benötigt die Axt, um weiterzukommen.

In der Dämonenfestung müsst ihr einen Wasserfall hinunterfallen und Schalter betätigen, um voranzukommen. Den Doppelkopf-Drachen im Wasser besiegt ihr mit Vesuvios Zauber. In einem Raum der Festung findet ihr drei Watts, die eure Waffen verstärken und Sarah, die euch neue Energie gibt. Ihr erhaltet zudem einen Code (Rot, Blau, Gelb, Grün).

Die Dämonenfestung und viele weitere Bosse

Die Festung ist groß, aber mit einem Überblick findet ihr den richtigen Weg. Am Energiefeld wendet ihr den Code an, um weiterzukommen. Zerstört alle sechs Orbs, um Schritt für Schritt weiterzukommen. Den Killroy besiegt ihr mit Zaubersperre, Zaubersog und kräftigen Schlägen.

Die Drachenechse erledigt ihr mit Glutgranaten, und die Medusa mit Schlammbomben. Schließlich erwartet euch der Gamma Cybermax. Setzt Zaubersog, Zaubersperre und Geduld ein, um ihn zu besiegen.

Der Nebelvulkan und weitere Bosskämpfe

Ist die Dämonenfestung erledigt, begebt euch zum Nebelvulkan, wo der Manabaum steht. Kämpft euch immer Richtung Norden durch, bis ihr zu einem Wasserfall kommt, hinter dem sich eine Höhle befindet.

Zum Finale von Secret of Mana (SNES) müsst ihr euch einigen Bossen stellen. (© Square Enix)

Der erste schwere Gegner, den ihr im Wald trefft, ist der Drachenwurm. Er ist anfällig gegen Blitzschläge, also setzt diese gezielt ein. Als Nächstes begegnet ihr dem Schneedrachen. Nutzt Vesuvios Magie, um ihm ordentlich einzuheizen. In der Höhle trefft ihr dann auf das Sonnenküken. Hier solltet ihr Frostas Zauber verwenden.

Der nächste Gegner ist der Lavadrache. Auch gegen ihn sind Frostas Frostwellen effektiv, aber beeilt euch, da er sehr schnell ist. Danach steht ihr dem Donnermutanten gegenüber. Setzt Schlammbomben ein, um ihn zu besiegen. Der letzte Gegner ist der Donnerdrache. Wie beim Donnermutanten helfen auch hier Schlammbomben, um ihn zu erledigen.

Die Manafestung und das große Finale

Die Festung ist wirklich sehr gut bewacht, also stellt sicher, dass ihr ein starkes Kraftpolster in Bezug auf Stärke, Abwehr und Magie aufgebaut habt. Das große Finale von Secret of Mana (SNES) ist nahe!

Ihr habt die Möglichkeit, das legendäre Rubindiadem zu erhalten. Um es zu bekommen, müsst ihr alle Gegner, die euch begegnen, immer wieder besiegen. Selbst wenn ihr schon fast am Ende des Levels seid, geht zurück und erledigt sie erneut, bis endlich einer das Diadem freigibt. Wann genau ihr es bekommt, ist zufällig.

Die größte Chance, es zu erhalten, habt ihr in dem Raum, in dem drei Terminatoren auf euch warten. Die drei Master Ninjas lassen die Elfenweste fallen, und die drei Klatscher geben den Fetischring ab. Die Satanswimper trägt eine Götterrobe. Im anschließenden Raum findet ihr einen Schalter, der euch zu Thanatos führt.

Den Quellfürst besiegt ihr am besten mit dem Laserinferno, und der Moderpudding fällt mit den Hadesgranaten. Tantalus ist auch schnell mit dem Laserinferno erledigt.

Nun seid ihr fast am Ziel. Doch jetzt müsst ihr noch einmal alles aufladen, bis ihr wirklich auf dem besten Stand seid, denn jetzt wird es richtig schwer.

Endkampf gegen den Manadrachen

Ein letzter Kampf gegen den Manadrachen steht an! (© Square Enix)

Geht zum Schalter, der euch aus der Festung herausbringt. Ihr seid nun kurz vor eurem Ziel. Das Mädchen und die Koboldin wenden den Yin- und Yang-Zauber an, um euch zu beschützen.

Nun müsst ihr alles, was ihr in eurem Manaschwert habt, auf den Drachen werfen. Der Kampf dauert sehr lange, aber wenn ihr genügend gelevelt habt, ist er zu schaffen. Am besten spielt ihr mit zwei Spielern – so kann sich einer auf den Drachen konzentrieren und der andere auf euch.

Nachdem ihr den Kampf gewonnen habt, ist Secret of Mana final abgeschlossen. Ihr seht die Endsequenz und habt das JRPG damit durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch!