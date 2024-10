Sony bringt verbotenes Spiel für PS5 raus – merkt es erst ein Jahr später

Sony scheint gar nicht so genau zu wissen, wann und wo Spiele veröffentlicht werden. Der PlayStation-Hersteller hat vor einem Jahr einen Shooter in Australien veröffentlicht, der dort eigentlich verboten war. Die PS5-Spieler vor Ort müssen jetzt darunter leiden.

Sony bringt verbotenes Game für PS5 raus

Vor etwa einem Jahr hat Sony Hotline Miami 2: Wrong Number für die PS5 veröffentlicht. Das Problem: Der brutale Top-Down-Shooter wurde auch in Australien releast, obwohl er dort eigentlich verboten ist. Nach mehreren Monaten scheint dieses Missgeschick jetzt doch noch jemandem aufgefallen zu sein.

Die Website Press Start berichtet, dass Hotline Miami 2 aus dem PlayStation Store entfernt wurde. Damit aber noch nicht genug. Gamer, die es bereits gekauft haben, können es auch nicht wieder herunterladen.

In einer Mail an die Spieler gibt der PS5-Hersteller zu, dass ihm „bewusst geworden ist“, dass Hotline Miami 2 nie eine Alterseinstufung in Australien erhalten hat. Sony zahlt den betroffenen Australiern immerhin ihr Geld zurück. In einer leicht abgewandelten Nachricht heißt es, dass der Shooter auch aus der Bibliothek von Spielern verschwindet, die ihn über PS Plus erhalten haben (Quelle: Press Start).

Hotline Miami 2 aus dem PS Store gelöscht: So reagiert der Publisher

Hotline Miami 2: Wrong Number ist ursprünglich im März 2015 erschienen. Aufgrund der „visuellen Darstellung von angedeuteter sexueller Gewalt“ hatte das Spiel in Australien keine Altersfreigabe erhalten und durfte daher nicht verkauft werden (Quelle: IGN).

Mit dem PS5-Release im vergangenen Jahr hatte Sony sich allerdings nicht mit der zuständigen Behörde geeinigt, sondern das Verbot offenbar einfach vergessen. Der Publisher Developer Digital nimmt es mit Humor. In einem Statement an Eurogamer zeigt er einen Screenshot aus dem Spiel mit dem Satz „Gute Zeiten halten nie lange an“.

Schaut euch hier den Trailer für Hotline Miami 1+2 an:

Hotline Miami 1 + 2: Trailer für PS5 und Xbox Series X|S

