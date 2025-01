Steam-Spieler müssen aufpassen: Neue Betrugsmasche nimmt euer Konto ins Visier

Steam-Spieler warnen vor einer neuen Masche, die Betrüger auf der Plattform einsetzen, um sich Zugriff auf eure Konten zu verschaffen. Täuschend echte Playtest-Einladungen zum kommenden Open-World-Hit Mafia: The Old Country lassen in der Community die Alarmglocken schrillen.

Steam-Spieler bekommen Fake-Playtest-Einladung

Wenn ihr auf Steam aus dem Nichts Einladungen zu einem Playtest erhaltet, solltet ihr misstrauisch werden. Es könnte sich dabei wahrscheinlich um einen Betrugsversuch handeln, bei dem euer gesamter Steam-Account auf dem Spiel steht.

In der Reddit-Community berichten Spieler von einer neuen perfiden Masche: Sie hätten per Direktnachricht eine Einladung zu einem Playtest von Mafia: The Old Country erhalten. In der Einladung stand ein Link, über den das Spiel angeblich zur Steam-Bibliothek hinzugefügt werden konnte.

Tatsächlich handelte es sich hier jedoch um Betrug – der Link führt auf eine Steam-fremde Website, auf der Nutzer ihren Steam-Login eingeben müssen. Diese Informationen werden dann gestohlen und können von Schwindlern genutzt werden, um die Accounts an sich zu reißen.

Steam: Vorsicht bei Direktnachrichten

Reddit-Nutzer weisen darauf hin, dass Playtest-Einladungen gewöhnlich in eurer Benachrichtigungs-Inbox landen und nicht als spontane Chat-Nachrichten versendet werden. Viele Spieler sind damit jedoch nicht im Detail vertraut, weswegen die Masche so gefährlich ist.

Auch dass die Nachricht nicht wie viele andere Phishing-Versuche voller Rechtschreibfehler ist, erhöht dass Risiko, das Spieler auf sie hereinfallen könnten. Nur der angezeigte Link weist einige Elemente auf, die stutzig machen sollten.

Steam-Fans sollten in der nächsten Zeit auf jeden Fall mit besonders großer Vorsicht vorgehen, wenn sie Einladungen zu Playtests erhalten. Betrüger könnten sich mit dieser Masche selbstverständlich auch unter dem Deckmantel anderer gehypter Spiele verstecken.

