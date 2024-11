TV-Preise: Wer auf der Suche ist, kann sich freuen

Während fast alles immer teurer wird, fallen die Preise für Fernseher. Das bestätigt jetzt auch das Statistische Bundesamt: Der Preistrend geht weiter nach unten – auch 2024 sind Smart-TVs erneut günstiger geworden.

Fernseher immer günstiger: Preise sinken trotz Inflation

Fernseher waren im Oktober 2024 durchschnittlich 4,4 Prozent günstiger als noch vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt ausgerechnet hat. Damit trotzen Smart-TVs dem allgemeinen Anstieg der Verbraucherpreise, der im gleichen Zeitraum bei 2 Prozent lag. Der Trend ist nicht neu: Bereits 2023 sanken die Preise für Fernseher um 3,4 Prozent, seit 2020 sogar um mehr als 10 Prozent.

Warum ist das so? Immer bessere Technik zu immer günstigeren Preisen, starker Wettbewerb und der Boom des Onlinehandels sorgen gemeinsam dafür, dass Hersteller und Händler die Preise niedrig halten können. Das wird sich beim Black Friday 2024 sicher nicht ändern.

Für Verbraucher ist das eine gute Nachricht: Noch nie war es so erschwinglich, ein modernes Gerät mit Top-Ausstattung zu kaufen. Ob ein kleiner Zweitfernseher fürs Schlafzimmer oder ein riesiger OLED-TV fürs Heimkino – selten war die Auswahl so groß und die Preise so attraktiv.

Der Fernseher bleibt der Klassiker

Trotz Tablets und Smartphones ist der Fernseher aus deutschen Wohnzimmern nicht wegzudenken. Stolze 96,5 Prozent der Haushalte verfügten 2022 laut Statistik über mindestens ein Gerät. Ob Streaming, Gaming oder klassisches lineares Fernsehen – die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältiger geworden.

Vor allem ältere Menschen nutzen das Fernsehen intensiv: Personen ab 65 Jahren verbringen durchschnittlich knapp drei Stunden täglich vor dem Bildschirm. Kinder und Jugendliche sehen zwar weniger fern, aber auch sie nutzen den Fernseher zum Beispiel für Streaming oder Videospiele.

Insgesamt ist die durchschnittliche Fernsehdauer in Deutschland zuletzt leicht auf zwei Stunden und acht Minuten pro Tag angestiegen. Männer sehen etwas länger fern als Frauen, aber für beide Gruppen ist das Fernsehen ein fester Bestandteil des Alltags (Quelle: Spiegel).

Ist euer Heimkino schon komplett?

