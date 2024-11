Vergesst CoD! Mit keinem anderen Shooter hatte ich dieses Jahr mehr Spaß

Bei Shootern dreht sich fast immer alles um den Multiplayer und geile Story-Kampagnen sind eine Seltenheit geworden. Zum Glück gibt es aber Arizona Sunshine 2. In dem Shooter hab ich buchstäblich Tränen gelacht.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Arizona Sunshine 2 ist ein Hit für Coop-Fans

Als großer Shooter-Fan hat mich in diesem Jahr sehr gefreut, dass Call of Duty: Black Ops 6 eine wirklich spaßige Kampagne mitgeliefert hat. Schön abwechslungsreich, mit viel Tamtam und einigen netten Überraschungen.

Leider sind gute Shooter-Kampagnen vom Aussterben bedroht, da die Mehrheit aller Spieler sich nur für den Multiplayer interessiert. Also ernsthaft, laut dem PlayStation Network haben gerade mal 7,4 Prozent die erste Story-Mission von Black Ops 6 beendet – ein Armutszeugnis!

Und vermutlich haben noch weniger Shooter-Fans Arizona Sunshine 2 gespielt. Dabei hatte ich in diesem Jahr in keinem anderen Ego-Shooter mehr Spaß als in dem Zombie-Shooter von Entwickler Vertigo Games. Und der Grund dafür ist simpel: Arizona Sunshine 2 ist zwar im Kern ein rudimentäres Zombie-Spiel mit Schlauchleveln und sehr dünner Story, aber dafür ist das Game ein absolutes Monster, wenn es darum geht, mit einem Freund Blödsinn zu veranstalten.

Hier könnt ihr den offiziellen Trailer zum Spiel sehen:

Unvergessliche Momente dank VR-Brille

Bevor wir aber zu den Vorzügen des Spiels kommen, sprechen wir über den Elefanten im Raum: Arizona Sunshine 2 ist ein reines VR-Spiel und damit ohnehin schon ein Nischen-Game. Wer allerdings einen guten Grund für eine VR-Brille wie die Meta Quest 3 (auf Amazon ansehen) oder die PlayStation VR2 (auf Amazon ansehen) sucht oder die entsprechenden Geräte bereits besitzt, der muss hier zuschlagen. Also vorausgesetzt ihr habt einen Freund oder eine Freundin, die ebenfalls mitmachen können und ja, mir ist klar, dass das einige Hürden sind.

Aber wenn die Bedingungen passen, dann erwartet euch hier ein völlig neues Level an Spaß. Gemeinsam mit einem Kumpel Zombies in VR abzuknallen ist schon wild an sich, aber der eigentliche Spaß entsteht durch die verrückten Situationen, die vielen Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren und einfach nur Blödsinn zu veranstalten. So wird aus einem generischen Zombie-Shooter eine echte Party mit unvergesslichen Momenten.

Ein Beispiel: Während wir in der Kanalisation von Zombies eingekesselt wurden, habe ich aus Versehen meine Waffe fallengelassen, weshalb ich die nächsten Minuten damit beschäftigt war, meine Pistole am Boden zwischen diversen Zombieteilen zu suchen. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen, wie ich auf Knien verzweifelt virtuelle Arme, Beine und Köpfe zur Seite schiebe, während mein Kumpel mit Mühe und Note die gefräßigen Widersacher auf Abstand hält. Und solche absurden Momente bietet Arizona Sunshine 2 reichlich.

Zigarre in der einen Hand und Knarre in der anderen. VR machts möglich! (© Vertigo Games)

Solo-Spieler sollten hier lieber passen

Die Story steht also gar nicht im Fokus, stattdessen lädt euch das Spiel dazu ein, mit eurer Umgebung, eurem Partner und den Gegnern zu experimentieren. Was ist in VR möglich und was nicht? Hier wird eine kindliche Freude geweckt, die große Shooter wie CoD schon lange nicht mehr in mir hervorrufen.

Und ja, Arizona Sunshine 2 ist nicht perfekt. Manchmal clippt man in die Umgebung, manchmal stürzt das Spiel ab. Und auf Steam beschweren sich nicht wenige User darüber, dass der zweite Teil ein zu kleiner Sprung im Vergleich zum Original ist. Darüber hinaus ist Arizona Sunshine 2 zwar ein Game, das ihr auch Solo spielen könnt, davon rate ich aber dringend ab, weil so ziemlich alle lustigen Aspekte nur mit einem Partner möglich sind.

Wer also Shooter und Zombies liebt und zudem VR nicht abgeneigt ist, der wird hier einen der unterhaltsamsten Shooter der letzten Jahre erleben.

