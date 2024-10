„Wistoria: Wand and Sword“ Staffel 2: Wann kommt Season 2?

Für viele ist „Wistoria: Wand and Sword“ einer der Überraschungshits der letzten Anime-Season. Darum ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Fans fragen, ob es eine zweite Staffel gibt. Im Folgenden beantworten wir es euch.

„Wistoria: Wand and Sword“ Season 2 ist offiziell bestätigt

Die Nachricht wird sicherlich alle Magie-Fans freuen: „Wistoria: Wand and Sword“ Staffel 2 ist bestätigt. Nach dem japanischen Staffelfinale steht nun fest, dass die Serie eine zweite Season erhalten wird. Ein konkreter Starttermin steht derzeit jedoch noch nicht fest. Sobald es hierzu weitere Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Die erste Staffel, die aus 12 Episoden besteht, könnt ihr euch auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll anschauen. Beachtet dabei aber, dass die deutsche Synchronisation erst am 20. Oktober ihr Staffelfinale hat. Nichtsdestotrotz gibt es zur Feier des Tages einen neuen Teaser zur Bestätigung der zweiten Season:

Weitere Details derzeit noch unklar

Wir wissen zwar, dass es mit Will Serfort, Colette Loire und den anderen Mitschülern der Magieschule weitergeht, aber zusätzliche Details und Informationen stehen noch aus.



Derzeit ist noch nicht bekannt, ob Actas und Bandai Namco Pictures, die verantwortlich für die Produktion der ersten Staffel waren, auch die zweite Season übernehmen wird. Beim Erfolg von Staffel 1 könnte die Wahrscheinlichkeit jedoch hoch sein, dass es so kommen wird. Wobei das nur reine Spekulation ist. Auch hier: Sobald es weitere Details gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Tatsuya Yoshihara (unter anderem „Chainsaw Man“) führte in Season 1 Regie und fungierte gleichzeitig als Drehbuchautor. Sayaka Ono war für das Charakterdesign zuständig.



Fans können also gespannt sein, ob Will Serfort sein Versprechen gegenüber seiner Sandkastenfreundin Elfi einhalten und ein Magia Vende wird.