WM 2026 Modus: Wie sieht der Spielplan aus und wie qualifiziert man sich?

In einem Jahr steigt die nächste Fußball-Weltmeisterschaft. 2026 wird wieder vieles anders. Wie sieht der Spielmodus bei der WM 2026 aus und welche Nationen haben sich bereits qualifiziert?

WM 2026: Modus im Überblick

Erstmals nehmen 48 Nationen am Turnier teil. Die WM 2026 findet vom 11. Juni 2026 bis zum 19. Juli 2026 statt und wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Mexiko wird dabei eine besondere Rolle spielen, denn es ist bereits das dritte Mal nach 1970 und 1986, dass dort eine WM stattfindet. In den USA fand bereits die Weltmeisterschaft im Jahr 1994 statt. Die Partien werden in 16 Stadien in 16 Städten ausgetragen:

11 Städte in den USA (u. a. New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Atlanta)

(u. a. New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Atlanta) 3 Städte in Mexiko (Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey)

(Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey) 2 Städte in Kanada (Toronto, Vancouver)

Mit der erweiterten Teilnehmerzahl ändert sich auch der gesamte Turnierablauf inklusive der Qualifikation:

In der Gruppenphase werden die Mannschaften in 12 Gruppen à 4 Teams eingeteilt. Die jeweils ersten beiden jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichen die K.o.-Runde der besten 32 Teams. Von dort geht es klassisch weiter über Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis zum Finale am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New York/New Jersey.

Turnierplan im Überblick

Eröffnungsspiel: 11. Juni 2026

11. Juni 2026 Gruppenphase: bis 27. Juni

bis 27. Juni K.o.-Runde der besten 32: 28. Juni – 3. Juli

28. Juni – 3. Juli Achtelfinale: 4. – 7. Juli

4. – 7. Juli Viertelfinale: 9. – 11. Juli

9. – 11. Juli Halbfinale: 14. – 15. Juli

14. – 15. Juli Spiel um Platz 3: 18. Juli

18. Juli Finale: 19. Juli

Aufgrund der großen geografischen Ausdehnung der drei Länder wird es große Unterschiede bei den Anstoßzeiten geben. Für europäische Fans bedeutet das vor allem: Spiele in der Nacht oder am späten Abend. Alle Spiele werden beim Telekom-Streaming-Dienst Magenta gezeigt. ARD und ZDF haben keine Übertragungsrechte, allerdings ist eine Sublizenz möglich. So wurden die Übertragungen im Free-TV bereits bei der EM 2024 geregelt. Die verschiedenen Optionen bei MagentaTV im Überblick.

Mit 104 Spielen in 39 Tagen wird die WM 2026 die bislang größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. Zum Vergleich: 2022 in Katar waren es noch 32 Teams und 64 Spiele.

Startplätze und Qualifikation

Verband Direkte Startplätze Playoff-Chancen UEFA (Europa) 16 - CAF (Afrika) 9 +1 AFC (Asien) 8 +1 CONMEBOL (Südamerika) 6 +1 CONFACAF (Nord- & Mittelamerika) 3 + 3 Gastgeber +2 OFC (Ozeanien) 1 +1

Die Qualifikation läuft in den einzelnen Kontinentalverbänden unterschiedlich ab. Während in Europa 12 Gruppensieger direkt weiterkommen und die restlichen Plätze über Playoffs ermittelt werden, spielt Südamerika in einer Liga mit Hin- und Rückspielen. Afrika stellt 9 direkte WM-Teilnehmer und einen Playoff-Kandidaten, ebenso wie Asien. Ozeanien erhält erstmals einen garantierten Platz. Zwei weitere Startplätze werden über interkontinentale Playoffs vergeben, an denen Teams aus sechs Verbänden teilnehmen.

Rund ein Jahr vor dem Turnier haben neben den Gastgeber-Nationen bereits einige Mannschaften das WM-Ticket sicher:

USA (Gastgeber)

Mexiko (Gastgeber)

Kanada (Gastgeber)

Australien (AFC)

Iran (AFC)

Japan (AFC)

Jordanien (AFC)

Republik Korea (AFC)

Usbekistan (AFC)

Neuseeland (OFC)

Argentinien (CONMEBOL)

Brasilien (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Deutschland spielt in der UEFA-Qualifikationsgruppe A. Gegner auf dem Weg zur WM sind Slowakei, Nordirland und Luxemburg. In dieser Vierergruppe spielen die Teams jeweils Hin- und Rückspiel von September bis November 2025. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt, der Zweite erreicht die Playoffs im März 2026.