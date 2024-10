World of Warcraft: Alle Chatbefehle und Emotes

Abkürzung Bedeutung

AFK Away from Keyboard: Der Spieler ist nicht am Rechner.

Alt Alternativer Charaktere (meist neben einem festem Charakter)

BB Bye bye: Tschüss

BRB Be Right Back: Der Spieler ist gleich wieder da.

BTW By The Way: Übrigens

CU See You: Auf Wiedersehen

DC (auch Disc oder Disco) Disconnect: Verlust der Internetverbindung

Equip Die Ausrüstung eines Spielers

FC Falscher Channel: Der Text wurde versehentlich in den falschen Chat-Kannel gepostet

FTW For the Win: Für den Sieg

GN8 Gute Nacht

GZ Gratulation

Igno Einen anderen Spieler ignorieren oder auch die Ignorierliste an sich

IMBA Kurzform von Imbalanced, Ausdruck für eine überstarke Fähigkeit

K OK

KA Keine Ahnung

L2P Learn to Play: Lerne zu spielen

Lag Verbindungsverzögerung, das Spiel scheint zu stehen

LFG Looking for Group: Ein Spieler sucht eine Gruppe

LFM Looking for Member: Eine Gruppe sucht noch Spieler

LOL Laut los lachen

Main Der Hauptcharakter eines Spielers

N1 Nice One: Prima gemacht

Noob Anfänger

NP Kein Problem

Off Offline

OMG Oh my God: Oh mein Gott

Owned Jemanden vorführen

pls bitte

PUG Pick Up Group: Zufallsgruppe

re Wieder da, schreibt ein AFK-Spieler sobald er wieder da ist

RL Real Life

Spec Talentverteilung

sry Entschuldigung

THX Danke

Twink Zweitcharakter eines Spielers

wb Willkommen zurück

WTF What the fuck! Was zum Teufel!

Add Monster, das zusätzlich in den Kampf eingreift

Aggro Bedrohung

AoE Area of Effect: Flächenschaden

BoE Bind on Equip: Ausrüstung, die erst beim Anlegen an den Char gebunden ist

BoP Bind on Pickup: Ausrüstung, die beim Aufheben an den Char gebunden ist

Bomben AoE einsetzen

Boss Endgegner

Cast Zauber

casten zaubern

Caster Zauberwirker

CD Cooldown, Abklingzeit

Crit Kritischer Treffer bzw. Kritische Trefferwertung

CC Crowd Control: Gegner kontrollieren

DD Damage Dealer: Schadensverursacher

Debuff Schwächungszauber

DMG Damage: Schaden

DoT Damage over Time: Schaden über Zeit

DPS Damage per Second: Schaden pro Sekunde

Drop Beute, die ein Monster hinterlässt

Droprate Wahrscheinlichkeit, mit der ein Monster eine bestimmte Beute fallen lässt

Encounter Bossbegegnung

Fear Furchtzauber

Hit Trefferwertung

HoT Healing over Time: Heilung über Zeit

Ini Instanz, ein Dungeon für eine Spielergruppe von 5 Spielern

Item Gegenstand

Kiten Ein Monster hinter sich herziehen

Loot Beute eines Monsters

LoS Line of Sight: Sichtlinie zwischen Monster und Spieler

Melee Nahkämpfer

Mob NPC-Monster, kommt von „Moveable Object“

MT Main Tank. Spieler mit hoher Rüstung und Gesundheit, der die Gegner auf sich zieht

NPC Nicht Spieler Charakter

Party Gruppe von Spielern

Pat Kurzform für Patrouille

Pet Begleiter von Jägern, Hexenmeistern und Magiern

Proc Zufällig auftretender Effekt, z.B. Schadenssteigerung, die durch Nahkampfangriffe ausgelöst werden kann

Pull Gezieltes Anlocken von Gegnern

PVE Player vs. Enviroment, Kampf gegen NPCs

PVP Player vs. Player, Kampf gegen andere menschliche Spieler

Raid Zusammenschluss vieler Spieler zu einem Schlachtzug.

Respawn Wiederkehr bereits toter NPCs.

Rezz Wiederbelebung eines Spielers

Sap Kopfnuss (Schurkenfähigkeit)

Shackle Untote fesseln (Priesterfähigkeit)

Sheep Humanoide in ein Schaf verwandeln (Magierfähigkeit)

Spawn siehe Respawn

Spott Fähigkeit Monster zu verspotten und die Aufmerksamkeit des Monsters auf sich zu ziehen

Stack Ein Stapel an Gegenständen

Stun Das Betäuben eines Charakters

Tank Spieler mit hoher Rüstung und Gesundheit, der die Gegner auf sich zieht

Taunt Fähigkeit, Monster zu verspotten und die Aufmerksamkeit des Monsters auf sich zu ziehen

Tier Rüstungssets aus bestimmten Schlachtzügen.

Wipe Der Tod der kompletten Gruppe

WTB Want to buy: Möchte kaufen