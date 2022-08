Ihr könnt mit Wish Kontakt aufnehmen, falls es beim Einkaufen per App online Probleme gibt oder ihr eine Frage zu einer Bestellung habt. Für Kunden in Deutschland ist es allerdings gar nicht so leicht den Kundenservice per Telefonnummer zu erreichen. Wir zeigen in diesem Ratgeber, welche Möglichkeiten ihr habt , wenn ihr Kontakt zu Wish aufnehmen wollt.

Wish ist eine noch relativ junge Online-Plattform, auf der ihr per Android- oder iOS-App Schnäppchen finden und direkt bestellen könnt. Auch in Deutschland gewinnt die Wish-App immer mehr Nutzer. Klar, dass da natürlich auch vermehrt die Frage aufkommt, wie man Kontakt zum Kundenservice von Wish aufnehmen kann. Wie bei vielen Unternehmen, die ihr Geschäft über das Internet abwickeln, ist das aber nicht ganz einfach.

Wish: Kontakt per Telefonnummer zum Kundenservice

Das Einkaufen läuft bei Wish zwar ausschließlich per App, auf der Webseite informiert das Unternehmen aber darüber, wie man den Kundenservice erreichen kann. Im Unterschied zu vielen anderen Online-Unternehmen, (die nur Kontakt-Formulare oder bestenfalls eine E-Mail haben) bietet Wish tatsächlich eine Telefonnummer an, die ihr anrufen könnt. Allerdings gilt diese Nummer nur für Amerika – eine Kundenhotline für Deutschland gibt es nicht.

Firmenzentrale: San Francisco, Kalifornien Kontakt zum Kundenservice mit der Telefonnummer: 1-800-266-0172

Mit dieser Telefonnummer landet ihr in der Firmenzentrale von Wish in San Francisco. Es handelt sich also um eine englischsprachige Telefon-Hotline. Für den deutschsprachigen Raum bietet Wish derzeit keine eigene Support-Hotline an. Dennoch gibt es einige weitere Möglichkeiten, Kontakt zu Wish aufzunehmen:

Ihr erreicht das Unternehmen, über das Online-Kontaktformular. Falls es um eine konkrete Bestellung geht, solltet ihr hier in jedem Fall die Bestellnummer angeben, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Beschreibt das Problem so ausführlich wie möglich und fügt bei Bedarf ein Attachment (z.B. mit einem Screenshot) ein.

Zum Schluss klickt ihr auf Submit, um die Anfrage abzusenden.

Anfrage an den Support über den Shop stellen

Eine andere Möglichkeit ist, eure Anfrage direkt an de Shop zu stellen, in dem ihr den Artikel gekauft habt. Auch hier ist der Kontakt in der Regel nur über ein Online-Formular möglich, da sich die Anbieter häufig im Ausland befinden.

Sucht zunächst nach der Bestellung, wegen der ihr den betreffenden Shop kontaktieren wollt. Klickt dann unter dem Namen des Artikels auf den Button „Support kontaktieren“. Wählt anschließend die Kategorie, die am Besten zutrifft. Beschreibt jetzt das Problem und klickt auf „Frage stellen“.

Damit eröffnet ihr eine Support-Anfrage mit dem jeweiligen Shop. Falls ihr innerhalb von 1 oder 2 Tagen keine Antwort erhaltet, schaltet sich der Support von Wish ein, um das Problem zu lösen.

Alternativ könnt ihr auch die Facebook-Seite von Wish besuchen und dort eine Nachricht verschicken:

Klickt dazu auf Jetzt eine Nachricht versenden im Bereich Info.

Gebt die Nachricht dann im neuen Fenster ein.

Den Angaben von Facebook zufolge antwortet der Kundenservice von Wish in der Regel sehr zügig.

Kundenservice von Wish per Klarna erreichen

Bei Wish könnt ihr unter anderem auch mit dem schwedischen Online-Dienst Klarna bezahlen. Falls ihr Fragen zu einer Rechnung habt und ihr mit Klarna bezahlt habt, solltet ihr euch direkt an den Kundenservice von Klarna wenden, um das Problem zu klären. Auf der Webseite von Klarna findet ihr alle Informationen, wie ihr Kundendienst erreicht. Wir zeigen euch zudem, wie ihr mit Klarna auf Rechnung bezahlen könnt.

