Ein Mann mit wirren Haaren sitzt in einem blauen Anzug und Schuhen mit Plateausohlen an einem Feuer und liest ein Wendy-Heft. In diesem Moment hat schon die Hälfte der Zuschauer das Kino verlassen und verzichtet auf Helge Schneiders Meisterwerk „Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem“. Nach 30 Jahren kehrt Doc Snyder in die Stadt Texas zurück, um sich von seiner Mutter (Andreas Kunze) die Wäsche waschen zu lassen. Nach ein paar Schießereien und dem Tod der Mutter durch Schnaps, der aus ihren alten Latschen gebrannt wurde, ist Doc Snyder ganz allein und reitet weiter. Am Ende taucht Kommissar 00 Schneider auf, überfährt den Doc und behauptet, es gäbe ihn gar nicht. Alles klar?